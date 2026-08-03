Escapadas: es uno los mejores viajes en tren del mundo, sale de España y cuesta menos de 15 euros. Fuente: Wikipedia.

Viajar en tren por Europa es una de las mejores alternativas para explorar el viejo continente y ahorrar dinero. El sistema ferroviario europeo cuenta con un servicio de alta calidad que permite a los pasajeros desplazarse por 25 países, al mismo tiempo que otorga la posibilidad de apreciar las mejores vistas panorámicas.

Además, es considerado el medio de transporte menos contaminante y de los más eficientes que existen. Es por ello que año a año miles de turistas y locales lo eligen como su medio de movilidad.

En esta oportunidad, presentamos una de las mejores líneas de tren del mundo. Se trata de la Linha do Douro, uno de los recorridos más pintorescos y antiguos que ofrece un servicio de lujo a bajo costo.

Así es la Linha do Douro, considerada una de las más bella del mundo. Imagen: Shutterstock.

Razones para visitar el valle del Duero en tren

El río Duero representa la masa de agua más significativa del noroeste de la península ibérica. Su surgimiento se da en el sur del pico Urbión y su desembocadura se encuentra en el océano Atlántico.

Conforme lo manifiestan los especialistas en viajes, su ribera proporciona algunos de los paisajes naturales más extraordinarios del norte de Portugal. En España, abarca las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

La línea ferroviaria que transita por el valle es la Linha do Douro. Esta red comenzó su construcción en 1875 y se extiende a lo largo de 203 kilómetros. La excursión histórica más reconocida es aquella que se inicia en la Estación de Régua, en el centro de Oporto.

El tren establece la conexión entre Oporto y el pequeño poblado de Pocinho, donde se pueden observar fachadas adornadas con paneles de azulejos que ilustran los paisajes de la región.

Posteriormente, en el tramo que cruza el río Duero, entre Pinhão y Pocinho, se presentan imponentes desfiladeros de una belleza sin igual.

Como subraya el usuario @andre_marques432, la clave es tomar los trenes que llegan hasta el final de la línea en Pocinho. De lo contrario, podría corresponderte un tren de menor calidad .

Horarios e información de la Linha do Douro. Imagen: archivo.

Horarios y detalles sobre la Línea del Duero

El tren entre Oporto y Pocinho parte de la estación de tren de São Bento, ubicada en el centro de Oporto y el billete tiene un costo de 13,30 euros.

El viaje en tren tiene una duración aproximada de tres horas y media y los horarios actualizados se encuentran disponibles en la página oficial de Comboios de Portugal.

Como indica la guía Porto North Portugal, durante la primera hora del trayecto, los pasajeros atraviesan zonas residenciales y una vez que se supera el pueblo de Peso de Régua, el tren comienza a recorrer el río.

Es en la sección que abarca Pinhão y Pocinho donde se pueden observar las vistas más bellas del río Duero, así como las terrazas de viñedos que se despliegan por las laderas.

Cómo ir a Oporto desde España: avión, tren, bus y coche

La alternativa más asequible y placentera para alcanzar Oporto desde España es mediante tren. Para ello, será necesario abordar el tren regional desde Vigo hasta la estación de Porto Campanhã. Estas rutas efectúan dos salidas diarias y el trayecto tiene una duración aproximada de 2 horas.