China está llevando a cabo un proyecto de infraestructura de dimensiones sin precedentes que promete revolucionar el transporte ferroviario a nivel internacional. Se prevé la creación de un tren submarino de alta velocidad, el cual operará bajo el océano, facilitando la conexión entre dos importantes regiones en un tiempo considerablemente inferior al actual.

El plan incluye un túnel ferroviario que cruzará el estrecho de Bohai, con el objetivo de unir las penínsulas de Liaodong y Shandong, dos áreas fundamentales para las actividades industriales, portuarias y comerciales de la nación asiática.

Actualmente, el traslado terrestre entre Dalian y Yantai puede tardar más de seis horas, dado que es preciso contornear el mar. Con esta nueva conexión subterránea, el trayecto podría acortarse a tan solo 40 minutos, representando así un cambio radical en la movilidad de la región.

Así será el túnel submarino que unirá regiones clave de China

El proyecto, denominado Bohai Strait Tunnel, contempla una red ferroviaria que alcanza más de 120 kilómetros de extensión, el cual permitirá la conexión directa entre el noreste y el este de China a través de un trazado subacuático.

Construyen un tren submarino de gran distancia para unir dos continentes en minutos y será el orgullo de una nación. Imagen creada con IA

Este emprendimiento forma parte de la estrategia nacional china orientada a modernizar sus sistemas de transporte, así como a reducir tiempos logísticos y fortalecer el intercambio económico entre las regiones que presentan una parte significativa del comercio marítimo y la producción industrial del país.

Así será la megaobra ferroviaria bajo el océano

De acuerdo con los planes oficiales, el túnel se extenderá aproximadamente por 123 kilómetros y estará compuesto por tres conductos principales: dos túneles paralelos destinados al tráfico de trenes de alta velocidad y un tercer conducto central que se utilizará para mantenimiento, seguridad y evacuación.

Los trenes tendrán la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, lo que facilitará la integración directa de las redes ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China, mejorando así el transporte de pasajeros y mercancías.

Una inversión multimillonaria con impacto económico regional

El costo proyectado del proyecto alcanzará los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 36.000 millones de dólares, lo que lo posiciona como una de las iniciativas ferroviarias submarinas más ambiciosas a nivel mundial.

Según las autoridades chinas, el proyecto representa una inversión estratégica de largo plazo. Se anticipa que, una vez operativa, la infraestructura podría generar ingresos anuales próximos a los 20.000 millones de yuanes, facilitando así la integración económica entre ambas penínsulas.

Los desafíos técnicos de construir un túnel bajo el mar

La construcción del Bohai Strait Tunnel representa un notable desafío de ingeniería. El trazado deberá atravesar zonas con actividad sísmica, además de enfrentar las complejidades inherentes a una perforación submarina de gran envergadura.

Para garantizar la seguridad, el diseño incorpora sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y planes de evacuación de emergencia, adecuados para un entorno ferroviario que funcionará por debajo del lecho marino.

Cuándo podría comenzar a funcionar el tren submarino

El proyecto está actualmente en fase de planificación y análisis de viabilidad, promovido por el Gobierno de China como un componente clave de su plan de infraestructura estratégica.

Según las proyecciones oficiales, tras el comienzo de las obras, se anticipa que la construcción se prolongue entre 10 y 15 años, antes de que el tren submarino comience a funcionar y reconfigure de manera significativa la conectividad entre ambas regiones de China.