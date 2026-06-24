Mendoza marcará un hito nacional en transporte al conectar la ciudad con el aeropuerto mediante un tren. Desde el Gobierno avanzan con las obras de construcción de la red ferroviaria que promete cambiar la forma en la que mendocinos y turistas acceden al Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli (El Plumerillo).

La traza contará con una doble modalidad de circulación que ofrecerá un servicio pensado para turistas y otro con más paradas intermedias diseñado para residentes.

Cómo será el tren que unirá la Ciudad de Mendoza con el aeropuerto

La nueva red de trenes busca optimizar el ordenamiento del flujo vehicular de la zona y evitar el tránsito y embotellamientos.

La gestión busca que la línea express se asimile a los esquemas de transporte público de las grandes ciudades del mundo, donde los aeropuertos están conectados mediante traslados ferroviarios.

El proyecto ya superó la fase crítica y se encuentra en la etapa final de ejecución para la temporada primaveral. Se trata de a segunda ciudad del país en contar con una conexión ferroviaria, ya que el único antecedente es la ciudad de Neuquén.

Como serán las dos líneas de tren que conectarán la ciudad con el aeropuerto

La primera se trata de una línea express que conecta de forma directa El Plumerillo con la Estación Mendoza ubicada en el centro. Realizará el recorrido completo sin detenerse en ninguna estación intermedia.

Lanzan un tren de velocidad avanzada que recorrerá a más de 500 km/h y conectará la capital con el interior.

La alternativa fue diseñada para viajar de forma rápida hacia la capital provincial sin necesidad de realizar combinaciones con otros medios de transporte.

En la misma línea, contará con un esquema clave:

Traslado controlado: al no contar con paradas se busca un entorno más seguro y vigilado para turistas nacionales e internacionales.

Protección de equipaje: cuenta con espacio para resguardar maletas y valijas.

Orientación a los pasajeros: habrá información para los visitantes que no conocen la geografía del Gran Mendoza.

Una nueva conexión ferroviaria para todos los mendocinos

La segunda modalidad del tren mendocino consta de un servicio ferroviario que circulará por las mismas vías de la extensión norte, pero contará con paradas.

La red busca integrar los barrios del norte del departamento de Las Heras con el sistema de transporte público metropolitano, lo que permitirá que los residentes locales mejores sus desplazamientos.

Las tareas de construcción iniciaron en septiembre de 2023 y hoy en día representan un avance de 75%. La finalización está prevista para octubre de este año.