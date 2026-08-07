Lanzarán un nuevo tren que conectará el aeropuerto con una de las ciudades más importantes del país

La movilidad en Cataluña está a punto de experimentar un avance histórico. Durante el primer semestre de 2027, la Generalitat implementará un nuevo tren al aeropuerto de Barcelona, una conexión ferroviaria rápida y eficiente operada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Este ambicioso servicio de transporte público conectará de manera directa el centro de la capital catalana con la Terminal 1 (T1) de El Prat, transformando por completo la conectividad internacional de la ciudad de Barcelona, del área metropolitana y de todo el territorio español.

Lanzarán un nuevo tren que conectará el aeropuerto con una de las ciudades más importantes del país Ayuntamiento de Barcelona

Frecuencia de paso y tiempos de viaje excepcionales

La nueva línea, provisionalmente denominada R-Aeroport, tiene la firme intención de transformar significativamente los trayectos cotidianos de millones de pasajeros. Los trenes partirán desde las céntricas estaciones de Passeig de Gràcia y Estació de França, logran un tiempo de viaje de tan solo 20 minutos hasta la T1.

Asimismo, la infraestructura contará con una frecuencia de paso de un tren cada 15 minutos, garantizando que el traslado entre la ciudad y las terminales aéreas sea ágil, predecible y exento de las habituales congestiones del tráfico por carretera.

Lanzarán un nuevo tren que conectará el aeropuerto con una de las ciudades más importantes del país Alstom

Detalles sobre los trenes de Barcelona al aeropuerto

La flota encargada de cubrir este trayecto está siendo fabricada por Alstom en su planta de Santa Perpètua de Mogoda. Se trata de diez unidades del modelo Coradia Stream, diseñadas específicamente para las necesidades de los viajeros aeroportuarios.

Estos modernos convoyes de cinco coches dispondrán de amplios maleteros, pantallas con información de los vuelos en tiempo real, conexión wifi gratuita y cargadores USB .

Con una capacidad para 656 pasajeros, los trenes garantizan un espacio cómodo y accesible, incluyendo áreas y baños adaptados para personas con movilidad reducida.

Millonaria inversión para el nuevo tren catalán

El proyecto ha demandado un esfuerzo financiero e institucional sin precedentes. Adif ha llevado a cabo más de un 95% de las obras de ingeniería subterránea, intervención que sobrepasa los 400 millones de euros y cuenta con financiación de los fondos europeos NextGenerationEU.

Por su parte, FGC ha invertido 177 millones de euros en la adquisición y mantenimiento de los trenes. Asimismo, el impacto económico del nuevo tren se manifestará en empleo directo, con la incorporación de 70 nuevos maquinistas responsables de operar la línea.