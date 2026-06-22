Vuelve un tren expreso histórico en Buenos Aires: cuánto cuesta el pasaje y qué estaciones conectará Capital y el Conurbano

Los pasajeros que viajan entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano cuentan desde esta semana con una nueva alternativa para reducir los tiempos de traslado.

La línea Sarmiento volvió a poner en marcha un servicio diferencial expreso que une las estaciones de Once y Moreno con menos paradas y mayores comodidades a bordo.

La propuesta, impulsada por Trenes Argentinos, apunta a mejorar la conectividad en uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ofreciendo un viaje más ágil para quienes se trasladan diariamente por trabajo, estudio u otros motivos.

¿Cómo funciona el nuevo tren expreso Once-Moreno?

A diferencia del servicio tradicional de la línea Sarmiento, esta formación realiza únicamente tres detenciones durante todo el recorrido: Once, Haedo y Moreno.

La reducción de paradas permite acortar el tiempo de viaje y brindar una opción más eficiente para los usuarios que necesitan desplazarse entre la Capital Federal y la zona oeste del conurbano.

Por el momento, el servicio opera tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes. La programación contempla un viaje hacia la Ciudad por la mañana y otro de regreso durante la tarde.

Vuelve un tren expreso histórico en Buenos Aires: cuánto cuesta el pasaje y qué estaciones conectará Capital y el Conurbano

¿Qué comodidades ofrece el Tren Expreso Sarmiento?

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva prestación es el tipo de formación utilizada. Los coches corresponden a trenes de larga distancia similares a los que circulan en servicios interurbanos, por lo que presentan un nivel de confort superior al habitual en los trenes metropolitanos.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Asientos reclinables.

Aire acondicionado.

Sanitarios a bordo.

Servicio de kiosco.

Mayor comodidad para trayectos prolongados.

La incorporación de estas características busca mejorar la experiencia de viaje de miles de pasajeros que utilizan el corredor oeste cada semana.

¿Cuáles son los horarios del tren expreso entre Moreno y Once?

El cronograma vigente contempla los siguientes horarios:

Desde Moreno hacia Once

Salida de Moreno: 6:29.

Paso por Haedo: 7:05.

Llegada a Once: 7:50.

Desde Once hacia Moreno

Salida de Once: 18:35.

Paso por Haedo: 19:21.

Llegada a Moreno: 19:56.

¿Cuánto cuesta el pasaje del tren expreso?

El boleto tiene un valor de $ 2.600 por tramo.

Desde Trenes Argentinos aclararon que los tickets deben adquirirse previamente, ya que no se venden dentro de la formación. Los pasajeros pueden comprarlos a través de los canales oficiales de la empresa o en las boleterías habilitadas.

Con esta incorporación, la línea Sarmiento suma una alternativa orientada a quienes priorizan rapidez y comodidad en sus desplazamientos diarios, con un servicio que conecta puntos clave del AMBA mediante un esquema de pocas paradas y mejores prestaciones.