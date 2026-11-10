El SMN anticipa el retorno progresivo de marcas térmicas elevadas que afectarán a la región norte del país durante gran parte de la semana.

Tras las fluctuaciones de las últimas jornadas, un nuevo sistema de altas presiones comenzará a posicionarse sobre el territorio santiagueño, propiciando un marcado ascenso de la temperatura.

Según los datos oficiales difundidos por el SMN, el calor extremo se instalará de forma sostenida a partir del martes 10 de noviembre, superando los umbrales habituales para el periodo y extendiéndose por un lapso superior a las 72 horas con registros que treparán hasta los 38° C en los días sucesivos.

Cómo estará el clima en Santiago del Estero el martes 10 y miércoles 11

Durante el inicio del periodo cálido, las condiciones se mantendrán estables y mayormente despejadas en la provincia:

Martes 10: el día comenzará con una mínima de 17° C y una mañana parcialmente nublada con vientos del sector sudoeste y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá rápidamente hasta tocar una máxima de 35° C en horas de la tarde, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones (0%).

Miércoles 11: continuará el ambiente caluroso con una mínima de 19° C y una tarde plenamente soleada a algo nublada donde la máxima se mantendrá en los 35° C. Los vientos soplarán leves desde el sector sur.

Según los datos del SMN, el calor extremo se instalará de forma sostenida a partir del martes 10 de noviembre. SMN

Cuándo llegarán las temperaturas máximas a Santiago del Estero

La tendencia en ascenso continuará consolidándose hacia la segunda mitad de la semana laboral en territorio santiagueño:

Jueves 12: se registrará una mañana templada con una mínima de 22° C y vientos leves. Por la tarde, el termómetro marcará nuevamente una máxima de 35° C bajo un cielo parcialmente nublado y con una probabilidad muy baja de lluvias (0-10%).

Viernes 13: el calor se intensificará aún más, marcando un nuevo hito térmico semanal. La mínima se ubicará en los 22° C, mientras que la máxima trepará abruptamente hasta los 38° C durante la tarde, manteniendo condiciones de tiempo estable pero con registros sumamente pesados.

Cómo estará el clima en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará un comportamiento térmico diferenciado y alejado de las marcas extremas del norte argentino:

El martes 10 se presentará con nubosidad en aumento, vientos moderados del sector sur y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17° C de mínima y los 26° C de máxima, con una probabilidad de precipitaciones casi nula (0-10%).

Por su parte, el miércoles 11 se prevé el ingreso de inestabilidad durante la mañana con probables lluvias aisladas (10-40%), mejorando hacia la tarde con marcas que irán desde los 17° C hasta los 28° C.