Su función principal es informar a los conductores que ha concluido el tramo en el que estaba prohibido realizar maniobras de adelantamiento.

En las rutas y caminos del país, el respeto por las señales viales es obligatorio para garantizar la seguridad de todos los conductores.

Existen carteles poco frecuentes o cuya interpretación suele generar confusiones generalizadas. Entre ellos se destaca “Fin de la Prescripción” , una señal de fondo blanco atravesada por franjas diagonales que muestra las siluetas de dos vehículos , un distintivo que muchos automovilistas pasan por alto o interpretan de forma incorrecta al transitar por los distintos corredores viales.

Qué indica esta señal en la vía pública y por qué hay que respetarla

A diferencia de las señales de prohibición (que tradicionalmente se presentan con formato circular, fondo blanco y bordes rojos), la señal vinculada al fin de restricción se distingue por su diseño particular.

Conforme a las normativas vigentes en materia de seguridad vial, su función principal es informar a los conductores que ha concluido el tramo en el que estaba prohibido realizar maniobras de adelantamiento.

Esto significa que el sector de riesgo, caracterizado por curvas cerradas, pendientes pronunciadas o visibilidad reducida donde el sobrepaso implicaba un peligro inminente, ha quedado atrás.

Su presencia en la banquina no autoriza de manera automática a acelerar y pasar al vehículo delantero sin previas precauciones, ya que se deben contemplar otros factores del entorno antes de invadir el carril opuesto .

Cuándo y cómo se puede realizar el adelantamiento de forma segura

El levantamiento de la restricción previa habilita al conductor a evaluar la posibilidad de realizar un sobrepaso, pero la maniobra queda sujeta estrictamente a las condiciones del momento.

Para ejecutarla conforme a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, es indispensable cumplir con una serie de requisitos fundamentales:

Verificación visual: asegurarse de que no circule ningún vehículo en sentido contrario a una distancia que comprometa la seguridad.

Espacio y visibilidad: comprobar que el tramo ofrezca el campo visual necesario y la distancia libre suficiente para completar la maniobra y regresar al carril original sin riesgo.

Señalización horizontal: corroborar que el pavimento no cuente con una línea continua pintada sobre la calzada que mantenga la prohibición expresa de cruzar de carril.

El levantamiento de la restricción previa habilita al conductor a evaluar la posibilidad de realizar un sobrepaso. Imagen ilustrada con Gemini

Sanciones y multas por no respetar las indicaciones de adelantamiento

Interpretar erróneamente las señales viales o realizar una maniobra de sobrepaso en zonas prohibidas constituye una falta grave dentro de la legislación de tránsito nacional y jurisdiccional.

Las sanciones estipuladas por los organismos de control vial suelen incluir: