El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de un sistema frontal que traerá un incremento de la inestabilidad hacia el inicio de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de un sistema frontal que traerá un incremento de la inestabilidad hacia el inicio de la semana.

El fenómeno afectará a la provincia de Mendoza, donde se aguardan lluvias de variada intensidad, eventual actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en diversas áreas de su territorio.

Cómo estará Mendoza durante el lunes 9 de noviembre

Durante la jornada del lunes 9 de noviembre, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar de forma paulatina en la provincia:

Tras una mañana con nubosidad variable y registros mínimos cercanos a los 13 °C, se espera un ascenso térmico con máximas que alcanzarán los 28 °C.

Hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones (10-40%), acompañadas por ráfagas del sector sur que rondarán entre los 42 y 50 km/h.

Cómo evolucionará el tiempo el martes 10

Para el martes 10 de noviembre, el panorama meteorológico en la provincia mantendrá ciertos rasgos de inestabilidad durante las primeras horas:

La madrugada y la mañana se presentarán con probabilidad de tormentas aisladas (10-40%) y marcas térmicas situadas entre los 15 °C de mínima y los 28 °C de máxima . Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar de forma paulatina, con una disminución gradual de la cobertura nubosa y de la probabilidad de lluvias (0-10%).

Durante la jornada del lunes 9 de noviembre, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar de forma paulatina en la provincia. SMN

Cómo estará el clima en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanecerá completamente al margen del sistema de tormentas que afectará al oeste del país, registrando un inicio de semana con condiciones de tiempo muy estables:

El lunes 9 se presentará soleado y agradable, con una temperatura mínima de 14° C y una máxima que trepará hasta los 25° C. Los vientos soplarán moderados del sector noreste, con ráfagas leves durante la tarde.

El martes 10 continuará el paulatino ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 17° C y una máxima de 26° C, dentro de un marco de cielo algo a parcialmente nublado pero sin riesgo de lluvias.