El ingreso de un frente de inestabilidad provocará un deterioro en las condiciones meteorológicas en la provincia de San Luis a partir del martes 10 de noviembre.
El organismo oficial prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad con probabilidades de precipitación que se extenderán a lo largo de varias horas del día, acompañadas por ráfagas intensas del sector sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h.
Cómo estará el clima en San Luís el martes 10
Durante la jornada del martes 10 de noviembre, el clima en territorio puntano estará dominado por la inestabilidad y el viento:
- Madrugada y mañana: se esperan precipitaciones desde las primeras horas, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% en la madrugada que se elevará a un rango de 40% a 70% durante la mañana, momento en el que se registrarán tormentas eléctricas. Durante ambos períodos se prevén ráfagas de viento del sudoeste con velocidades de entre 42 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 16° C y la marca hacia el mediodía alcanzará los 21° C.
- Tarde y noche: hacia la tarde persistirá la probabilidad de tormentas eléctricas (10-40%) con una máxima que alcanzará los 26° C. Para la noche, las condiciones tenderán a mejorar de forma definitiva, con cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvias y una temperatura de 21° C.
Cómo seguirá el clima durante el miércoles 11
Para el miércoles 11 de noviembre se aguarda una jornada de rápido mejoramiento y un marcado ascenso de las marcas térmicas en San Luis:
El cielo estará ligeramente a parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones (0%). La temperatura mínima se mantendrá en los 16° C, mientras que por la tarde la máxima trepará hasta los 32° C. Los vientos soplarán moderados del sector sur y sudoeste, con velocidades de entre 13 y 31 km/h hacia la tarde y la noche.
Cómo estará el clima en CABA durante estos días
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentará una dinámica diferente durante el transcurso del martes y el miércoles.
El martes 10 transcurrirá con condiciones estables y cielo algo a parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 17° C y la máxima alcanzará los 26° C, con vientos moderados del sector sur y una probabilidad casi nula de lluvias (0-10% hacia la noche).
La inestabilidad llegará el miércoles 11 durante la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará gradualmente, con temperaturas que oscilarán entre los 17° C de mínima y los 28° C de máxima.