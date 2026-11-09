El ingreso de un frente de inestabilidad provocará un deterioro en las condiciones meteorológicas en la provincia de San Luis a partir del martes 10 de noviembre.

El organismo oficial prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad con probabilidades de precipitación que se extenderán a lo largo de varias horas del día , acompañadas por ráfagas intensas del sector sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h.

Cómo estará el clima en San Luís el martes 10

Durante la jornada del martes 10 de noviembre, el clima en territorio puntano estará dominado por la inestabilidad y el viento:

Madrugada y mañana: se esperan se esperan precipitaciones desde las primeras horas, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% en la madrugada que se elevará a un rango de 40% a 70% durante la mañana, momento en el que se registrarán tormentas eléctricas. Durante ambos períodos se prevén ráfagas de viento del sudoeste con velocidades de entre 42 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 16° C y la marca hacia el mediodía alcanzará los 21° C.

Tarde y noche: hacia la tarde persistirá la probabilidad de tormentas eléctricas (10-40%) con una máxima que alcanzará los 26° C. Para la noche, las condiciones tenderán a mejorar de forma definitiva, con cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvias y una temperatura de 21° C.

El organismo oficial prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad con probabilidades de precipitación. SMN

Cómo seguirá el clima durante el miércoles 11

Para el miércoles 11 de noviembre se aguarda una jornada de rápido mejoramiento y un marcado ascenso de las marcas térmicas en San Luis:

El cielo estará ligeramente a parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones (0%). La temperatura mínima se mantendrá en los 16° C, mientras que por la tarde la máxima trepará hasta los 32° C . Los vientos soplarán moderados del sector sur y sudoeste, con velocidades de entre 13 y 31 km/h hacia la tarde y la noche.

Cómo estará el clima en CABA durante estos días

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentará una dinámica diferente durante el transcurso del martes y el miércoles.

El martes 10 transcurrirá con condiciones estables y cielo algo a parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 17° C y la máxima alcanzará los 26° C, con vientos moderados del sector sur y una probabilidad casi nula de lluvias (0-10% hacia la noche).

La inestabilidad llegará el miércoles 11 durante la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará gradualmente, con temperaturas que oscilarán entre los 17° C de mínima y los 28° C de máxima.