Cómo funciona hoy lunes 9 el transporte público por la visita del papa León XIV.

Durante la visita del papa León XIV a la Argentina, el transporte público tendrá un esquema especial en Buenos Aires para facilitar el traslado de los miles de fieles que participarán de las actividades previstas.

El operativo contempla refuerzos en algunas líneas de colectivos, modificaciones en el servicio del subte y el cierre de algunas estaciones por razones de seguridad.

Cómo funcionarán los trenes y colectivos durante la visita del papa León XIV

Colectivos

Para garantizar una mayor disponibilidad del transporte durante las celebraciones, el Gobierno nacional dispuso que l os servicios de colectivos y trenes operen con frecuencias de días hábiles , incluso en las jornadas declaradas como feriados.

Respecto a los colectivos de jurisdicción nacional, el esquema se extenderá hasta la noche del miércoles para ampliar la cantidad de unidades en circulación.

Cómo funciona hoy lunes 9 el transporte público por la visita del papa León XIV.

Trenes

Los trenes circularán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 con el objetivo de facilitar el traslado de pasajeros hacia las actividades en el Monumento de los Españoles (Palermo) y la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El operativo incluirá servicios nocturnos, adicionales y extensiones horarias. Se recomienda consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos para conocer los horarios específicos.

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas hasta el inicio de los servicios el jueves 12 de noviembre.

Cómo funciona hoy lunes 9 el transporte público por la visita del papa León XIV. Trenes Argentinos

Qué estaciones del subte cierran por la visita del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que el lunes 9 se mantendrán cerradas algunas estaciones desde el inicio del servicio por operativos de seguridad.

Línea A

Cerradas: Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima.

Recorrido entre San Pedrito – Sáenz Peña

Línea B

Cerradas: Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini.

Recorrido J. M. de Rosas – Uruguay

Línea C

Cerradas: Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín, Av. de Mayo

Recorrido entre Constitución – Diagonal Norte. Parada especial con egreso exclusivo del público por Diagonal Norte.

Línea D

Cerradas: Catedral, 9 de Julio, Pueyrredón

Recorrido entre C. de Tucumán – Tribunales

Cómo funciona hoy lunes 9 el transporte público por la visita del papa León XIV.

Línea E

Cerradas: Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia.

Recorrido entre Plaza de los Virreyes – San José

Línea H

Cerradas: Santa Fe

Recorrido entre Hospitales – Facultad de Derecho

Premetro

Sin cierres anunciados.

Servicio de subte el martes 10 con horario extendido

El martes 10 estarán abiertas todas las líneas, excepto las cerradas por obras. Sin embargo, según el Gobierno de la Ciudad, se podrá aplicar el mismo protocolo “si hay riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad”.

A su vez, informaron que la Línea D continuará operativa hasta la 01:30 con un doble servicio para la desconcentración de la Misa de los Jóvenes (programada para el martes 10 a las 20:15 en el Monumento a los Españoles en Palermo).

Quienes quieran ir hacia Catedral, podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

Quienes quieran ir hacia Congreso de Tucumán, podrán subir en Palermo y bajarse en Juramento y Olleros (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

Además, se garantizará la conexión de la Línea H con la Línea D mediante un servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once (solo egreso).