Pronostican fuertes vientos para el lunes y martes 10 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos durante 48 hs en la Patagonia argentina.

El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones climáticas con fuertes corrientes de aire que podrían afectar tanto la circulación como las actividades cotidianas tanto este lunes 9 como el martes 10 de noviembre.

Según indica el organismo, las alertas pueden cambiar en el transcurso de la jornada, por lo que es importante revisar el mapa oficial en tiempo real.

Alerta amarilla por vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

De acuerdo con la información publicada por el SMN, las provincias alcanzadas por el fenómeno meteorológico serán Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan condiciones de viento intenso durante las dos jornadas.

En estas regiones, el área será afectada por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 80 kilómetros por hora. Sin embargo, las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

La intensidad del fenómeno podría ocasionar dificultades para transitar por rutas, caminos rurales y sectores abiertos, donde las corrientes de aire suelen sentirse con mayor intensidad.

Qué significa una alerta amarilla por vientos fuertes

Alerta amarilla por fuertes vientos. Izquierda: lunes 9 de noviembre. Derecha: martes 10 de noviembre. Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema de alertas del SMN utiliza distintos niveles de colores para advertir sobre fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo para la población.

En particular, la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

¿Qué recomienda el SMN ante la alerta amarilla por vientos fuertes?

Frente a la posibilidad de ráfagas que superen los 90 kilómetros por hora, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar distintas precauciones para reducir los riesgos y evitar accidentes.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran: