La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá uno de sus momentos centrales el lunes 9 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice celebre una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Para la misa, la cual se espera que sea multitudinaria, el Gobierno de la Ciudad estableció una lista de objetos permitidos y prohibidos . Quienes concurran deberán revisar qué llevan en sus bolsos y mochilas antes de acercarse al predio.

Qué elementos estarán prohibidos en la Santa Misa del papa León XIV

Las autoridades establecieron restricciones para determinados objetos que no podrán ingresar al encuentro religioso. La medida alcanza tanto a elementos que puedan representar un riesgo como a artículos de gran tamaño que dificulten la circulación de los asistentes.

León XIV a bordo del Papamóvil. Shutterstock

Entre los objetos prohibidos se encuentran:

Armas, elementos punzocortantes y pirotecnia.

Envases de vidrio, velas y bebidas alcohólicas.

Drones, láseres y punteros láser.

Mascotas, bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto o bicicleta.

Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

Astas rígidas, paraguas que no sean plegables y sombrillas.

Megáfonos, bocinas de aire y walkie-talkies.

Computadoras y objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Carpas y otros elementos de gran tamaño.

Qué se podrá llevar al Monumento de los Españoles

También habrá artículos autorizados para quienes participen de la celebración. De acuerdo con el listado oficial, se permitirá ingresar con bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litro s, además de objetos personales necesarios para permanecer varias horas en el lugar.

Entre los elementos habilitados figuran

Termos, mates y botellas o recipientes plásticos.

Gorra, protector solar y repelente.

Abrigo, capa de lluvia y paraguas plegable.

Alimentos con utensilios descartables.

Baterías portátiles y pequeños binoculares.

Papel higiénico, pañuelos y toallas húmedas.

Bastones, muletas y bolsas para residuos.

Banderas de Argentina o de la Iglesia con asta flexible.

Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Cuáles serán los ingresos y egresos habilitados para la misa

El acceso al evento estará distribuido en distintos puntos de los alrededores del Monumento de los Españoles. Los ingresos habilitados serán

Av. Intendente Bullrich y Av. Santa Fe.

Ortega y Gasset y Av. Luis María Campos.

Av. Olleros y Av. Luis María Campos.

Teodoro García y Av. Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Av. Olleros y Valentín Alsina.

Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta.

Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

El ingreso por Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Papa. Para la salida también habrá puntos específicos en Gorostiaga, Maure y Av. Dorrego, todos con dirección hacia Av. Luis María Campos.

León XIV llegará en el Papamóvil desde el túnel de Av. Del Libertador para saludar a los asistentes. En el predio habrá áreas gastronómicas, carpas eucarísticas, espacios de hidratación, puestos sanitarios y ambulancias.