Las redes sociales están llenas de ideas y supuestos trucos caseros para el cuidado de las mascotas, y el último en viralizarse promete algo tentador: combinar vinagre, limón y romero para espantar las pulgas de los perros.

Sin embargo, la propuesta es falsa y, lejos de ayudar, puede perjudicar al animal.

Un remedio sin ningún sustento científico

Hasta el momento, no hay evidencia que respalde la eficacia de esta preparación. Por eso, automedicar a la mascota o tratarla sin la guía de un profesional es una mala idea.

Además de no resolver el problema, la acidez del vinagre y del limón puede dañar el pelaje y lastimar la piel del perro.

Qué recomiendan los expertos

Si el perro se rasca de manera constante, el primer paso es llevarlo al veterinario. La consulta sirve para descartar otras enfermedades y también para detectar posibles reacciones alérgicas a las picaduras, algo que, como en cualquier ser vivo, puede ocurrir en los perros.

El creador de contenido conocido como BreakingVlad, que desmintió el método en un video, coincide en que lo más conveniente es recurrir a productos comerciales.

Una vez confirmado el diagnóstico, corresponde aplicar el tratamiento que indique el profesional. Las opciones incluyen comprimidos, shampoo, collares antipulgas, pipetas y aerosoles. La elección depende del presupuesto, el tamaño del animal y el tipo de piel y de pelo.

La importancia del seguimiento profesional

Internet puede ser útil para resolver dudas puntuales, pero cuando se trata de la salud de una mascota conviene no guiarse por un solo video. Lo recomendable es contar con un veterinario que acompañe al animal a lo largo de toda su vida. Que existan creadores que aconsejen y expliquen no significa que se pueda prescindir de la atención profesional.