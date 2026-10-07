Quienes conviven con un gato seguramente vivieron esta escena alguna vez: una persona intenta acariciarlo, llamarlo o jugar con él, pero el animal la ignora. Minutos después, el felino se acerca tranquilamente a alguien que nunca hizo el menor esfuerzo por conquistarlo y hasta termina acomodándose sobre él.

Aunque pueda parecer un simple capricho, este comportamiento tiene una explicación. Veterinarios y especialistas en conducta felina sostienen que los gatos suelen sentirse más cómodos con las personas que les permiten mantener el control de la interacción y respetan sus tiempos.

La razón por la que los gatos buscan a quien los ignora

A diferencia de otros animales domésticos, los gatos no suelen responder bien cuando sienten que alguien invade su espacio. Por eso, muchas veces prefieren acercarse por iniciativa propia antes que recibir atención constante.

En una habitación llena de personas, el felino analiza diferentes señales antes de decidir con quién interactuar. La postura corporal, la forma de moverse e incluso la dirección de la mirada pueden influir en esa decisión.

Foto: El Cronista.

Uno de los factores más importantes es el contacto visual. Una mirada fija y persistente puede ser interpretada por el gato como una señal de presión o incluso de desafío. En cambio, una persona que desvía la vista y permanece relajada transmite una sensación de mayor seguridad.

Los movimientos también juegan un papel clave. Los especialistas explican que los desplazamientos lentos y previsibles generan confianza, mientras que los gestos bruscos o insistentes pueden provocar que el animal prefiera mantenerse alejado.

El “efecto de la persona alérgica” que sorprende a los dueños

Los expertos incluso describen un fenómeno conocido como el “efecto de la persona alérgica”. Se trata de esa situación en la que quien evita tocar al gato, no intenta llamarlo o simplemente lo ignora, termina convirtiéndose, casi sin querer, en el centro de su atención.

La explicación es sencilla: al no sentirse presionado, el felino puede acercarse cuando lo desea y explorar la interacción bajo sus propias reglas. Esa libertad resulta mucho más atractiva que un contacto forzado.

Esto no significa que los gatos prefieran a quienes no los quieren, sino que valoran especialmente a las personas que respetan su espacio y les permiten decidir cuándo iniciar el vínculo.

Por eso, si un gato parece elegir siempre a quien menos interés demuestra, probablemente no esté siendo indiferente con el resto. Simplemente está respondiendo a su naturaleza, que prioriza la tranquilidad, la previsibilidad y la posibilidad de controlar cada acercamiento.

Los especialistas coinciden en que, para ganarse la confianza de un gato, lo mejor suele ser hacer justamente lo contrario de lo que muchas personas imaginan: darle tiempo, evitar invadir su espacio y permitir que sea él quien dé el primer paso. Muchas veces, esa paciencia termina siendo la mejor forma de conquistar su confianza.