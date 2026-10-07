Lionel Messi cerró una etapa de 21 años con la Selección Argentina con un imponente triunfo por 3 a 0 frente a Benín. Entre aplausos, emociones y el reconocimiento de todos los hinchas, el “10″ le puso fin a una carrera que cambió para siempre la historia del fútbol argentino, coronada con las conquistas de las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el inolvidable Mundial de Qatar .

Sin embargo, el astro rosarino aún tiene páginas por escribir en su carrera deportiva. Si bien se despidió de la Selección Argentina, continuará enfocado en su presente en el Inter Miami.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con el Inter Miami

Una de las preguntas que más se hacen los hinchases cuándo juega el “10″ su próximo compromiso a nivel clubes.

El siguiente encuentro de Lionel Messi será el sábado 10 de octubre a las 20:30 (hora argentina) cuando Inter Miami reciba a DC United por la fecha 28 de la temporada regular en el Nu Stadium.

Tras su retiro de la Selección Argentina, cuándo es el próximo partido de Lionel Messi y dónde verlo.

El partido marcará el regreso del capitán a la actividad con su club tras la fecha FIFA. El conjunto dirigido por el Kily González retomará la competencia en un tramo decisivo de la temporada con la clasificación a los playoffs cada vez más cerca.

Tras su retiro de la Selección Argentina, cuándo es el próximo partido de Lionel Messi y dónde verlo. Google

Sin compromisos a futuro con la “Albiceleste”, Messi buscará continuar siendo la principal figura de las “Garzas de Florida”. El campeón del mundo fue una pieza clave en la revolución del fútbol estadounidense al aportar visibilidad internacional.

Tras su retiro de la Selección Argentina, cuándo es el próximo partido de Lionel Messi y dónde verlo.

Dónde ver el partido de Messi con el Inter Miami

El encuentro entre el Inter Miami y DC United podrá sintonizarse a través de MLS Season Pass, el servicio oficial de transmisión de la Major League Soccer que está disponible en Apple TV. La plataforma transmite todos los partidos de la liga para los suscriptores y ofrece relatos en distintos idiomas.

En este contexto, diversos portales deportivos también realizarán el seguimiento minuto a minuto con las incidencias del partido.

El Inter Miami apunto a los playoffs con Messi como líder

Inter Miami ya concentra su planificación en el tramo decisivo de la temporada de la MLS. El conjunto de Florida se mantiene en los primeros puestos de la Conferencia Este y tiene asegurada su clasificación a los playoffs -por ahora-, donde buscará cerrar el año con un rendimiento competitivo y pelear por el título.