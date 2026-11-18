Cáscaras de limón en la cesta del lavavajillas, un truco casero para aportar un aroma cítrico y reducir los malos olores durante el lavado.

Las cáscaras de limón que quedan después de cocinar pueden tener un segundo uso. Una práctica habitual es colocarlas en la cesta de los cubiertos del lavavajillas para reducir los malos olores y dejar un aroma cítrico durante el ciclo. El truco tiene un alcance concreto: las cáscaras no sustituyen al detergente ni realizan una limpieza profunda.

Por qué las cáscaras ayudan con los olores

La cáscara del limón contiene compuestos aromáticos y aceites esenciales responsables de buena parte de su olor característico. Durante un ciclo, aportan un aroma cítrico que puede ayudar a reducir la percepción de olores desagradables.

Dr. Beckmann, fabricante de productos de limpieza, recomienda hacerlo por ese aroma cítrico. El efecto no debe confundirse con una desinfección. Conviene usar trozos grandes, sin restos de pulpa. Unos pocos son suficientes.

El error que puede afectar al filtro

El principal cuidado tiene que ver con los restos sólidos que pueden acabar en el filtro. El manual de un fabricante de lavavajillas recomienda retirar restos grandes de comida, huesos de aceituna, palillos y cáscaras de limón, para evitar que se bloquee el filtro.

Si se usa el truco, las cáscaras deben permanecer contenidas en la cesta y no quedar sueltas dentro de la cuba. Al terminar el programa hay que retirarlas y comprobar que no hayan quedado restos en la cesta, el fondo o cerca del filtro.

¿También limpia la vajilla o quita la cal?

No. El limón en el lavavajillas no sustituye al detergente. Consumer Reports señala que medio limón no tiene suficiente poder desincrustante para contrarrestar el agua dura y recomienda un limpiador específico para lavavajillas.

Si el olor persiste, conviene buscar el origen. El mismo fabricante aconseja revisar y limpiar el filtro con regularidad, mantener libres de residuos las juntas de la puerta y dejar que la humedad se evapore tras el uso.