Imagen ilustrativa. La OCU aconseja colocar medio limón en la bandeja superior del lavavajillas y cambiarlo cada dos o tres ciclos.

Abres el lavavajillas para sacar los vasos y, aunque el programa acaba de terminar, del interior sale un olor desagradable. Los platos pueden estar limpios y el problema puede seguir ahí. Una de las primeras pistas está en el fondo del aparato, donde el filtro recoge los restos de comida que arrastra el agua durante el lavado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja retirar esos residuos y limpiar bien el interior. Después, la OCU propone un gesto sencillo con algo que quizá ya tengas en la cocina: colocar medio limón en la bandeja superior del lavavajillas para ayudar a combatir el mal olor.

Para qué sirve poner limón en el lavavajillas

El limón ayuda a combatir el mal olor que se percibe al abrir la puerta. La OCU incluye este truco entre sus recomendaciones para el mantenimiento del electrodoméstico y lo plantea como un complemento de la limpieza interior.

El consejo se refiere al olor del aparato. Para lavar los platos, vasos y cubiertos, la organización recomienda utilizar un detergente específico para lavavajillas.

Dónde poner el limón y cada cuántos lavados cambiarlo

Los restos de comida que se acumulan en el filtro pueden provocar mal olor incluso después del lavado. Fuente: Shutterstock Andrii Iemelianenko

Coloca medio limón en el cesto superior donde suelen ir los vasos y las tazas. La OCU aconseja sustituirlo cada dos o tres lavados.

Si pones el lavavajillas una vez al día, ese plazo equivale a dos o tres días. Si solo lo enciendes cuando está lleno, cuenta los ciclos desde que colocaste el limón.

Cómo limpiar el filtro para evitar el mal olor del lavavajillas

La OCU recomienda revisar el cestillo del filtro y vaciarlo cada vez que haya restos de comida. Para retirar la suciedad adherida, extrae el filtro y lávalo bajo el grifo con ayuda de un cepillo. La organización aconseja cepillar el filtro grande al menos una vez al mes.

Antes de cargar el lavavajillas, retira los restos de los platos con un cubierto o una servilleta usada. Así puedes quitar los residuos sin gastar agua en enjuagar la vajilla bajo el grifo. Cuando termine el programa, deja la puerta entreabierta para que salga la humedad.

Si el aparato sigue oliendo mal incluso cuando está vacío, la OCU aconseja hacer un prelavado y comprobar que el interior esté seco antes de volver a cerrar la puerta