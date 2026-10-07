En Saldán, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, existe un lugar histórico vinculado a uno de los momentos decisivos de la vida de José de San Martín. Se trata de la antigua Finca de Saldán, donde el general se instaló entre junio y agosto de 1814 para recuperar su salud después de dejar el mando del Ejército del Norte.

La propiedad pertenecía entonces a Eduardo Pérez Bulnes y tenía en su jardín un antiguo nogal bajo cuya sombra, según la tradición, el prócer descansaba y reflexionaba sobre la estrategia que luego lo llevaría a organizar la campaña libertadora.

El árbol histórico sobrevivió hasta la década de 1970, pero finalmente se secó. La finca, en cambio, permanece como un lugar histórico nacional.

Cómo fue la estadía de San Martín en Saldán

San Martín llegó a Saldán en 1814 después de asumir el mando del Ejército del Norte. Por problemas de salud debió apartarse temporalmente de sus funciones y eligió esta finca cordobesa como lugar de reposo.

La permanencia se extendió desde junio hasta agosto de ese año . La antigua propiedad de Pérez Bulnes estaba ubicada junto al arroyo Saldán y tenía antecedentes que se remontaban al siglo XVII.

La historia del lugar quedó asociada para siempre con el Libertador. Incluso el decreto que declaró a la finca como Lugar Histórico en 1941 señaló que el llamado Nogal de Saldán era el árbol bajo cuya sombra había descansado San Martín durante su estadía en Córdoba.

La antigua Finca de Saldán fue declarada Lugar Histórico Nacional y está vinculada a la estadía de José de San Martín en Córdoba en 1814. Picasa

El nogal donde, según la tradición, San Martín pensó su estrategia

La parte más conocida de la historia de la finca está relacionada con el antiguo nogal que se encontraba en sus jardines.

Según la tradición recogida por la Comisión Nacional de Monumentos, San Martín se sentaba bajo el árbol y allí definía los pasos de su estrategia para atacar al poder español y llegar hasta el Perú . También se sostiene que en ese lugar mantuvo conversaciones con el general José María Paz.

Sin embargo, esta historia debe tomarse con cierta precisión: no existe un documento que presente como un hecho comprobado que San Martín haya diseñado allí todo el plan del cruce de los Andes. Se trata de una tradición histórica que forma parte de la memoria y la cultura.

La presencia del general en Saldán sí está documentada y la finca está reconocida oficialmente como Lugar Histórico Nacional. Además, un trabajo del CONICET sobre los llamados árboles sanmartinianos describe al nogal de Saldán como parte de los lugares vinculados a la memoria del Libertador y señala que se habría alojado allí para descansar en junio de 1814.

El nogal original, que databa del siglo XVII, permaneció en pie durante buena parte del siglo XX. Con el paso de los años comenzó a mostrar signos de deterioro y finalmente se secó durante la década de 1970.

¿Se puede visitar la Finca de Saldán hoy en día?

Sí, el sitio está incorporado actualmente al circuito Caminos de la Libertad – Pasaporte Nacional Sanmartiniano, pero la visita tiene una particularidad: la Finca y Nogal Histórico de Saldán figura como un punto de “sellado indirecto”.

El punto habilitado para registrar la visita es la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 1175, Saldán. El sitio oficial informa que el sellado puede realizarse de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Para más información, los interesados pueden hacer clic aquí.