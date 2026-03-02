Uber sumó una alternativa económica para moverse por la Ciudad de Buenos Aires. La nueva función, pensada para trayectos dentro de corredores específicos, permite acceder a viajes con tarifas cercanas a las del transporte público gracias a un sistema compartido entre varios pasajeros. La propuesta busca ofrecer una opción intermedia entre el subte o el colectivo y un viaje privado, en un contexto donde el costo del traslado urbano se volvió una preocupación para estudiantes y trabajadores. El servicio se basa en un esquema similar al carpooling: distintos usuarios que realizan recorridos parecidos viajan juntos en un mismo vehículo. Para usarlo, el proceso es simple: Al optimizar la ruta y repartir el costo entre varias personas, el precio final baja de forma significativa. El valor reducido del servicio se explica por tres factores principales: Este modelo permite ofrecer tarifas cercanas a las del transporte público, especialmente en horarios de alta demanda. La modalidad funciona en corredores específicos de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en áreas con gran movimiento diario de estudiantes y trabajadores. Las zonas pueden modificarse con el tiempo según el uso del servicio y el flujo de pasajeros. La nueva alternativa está pensada para quienes buscan ahorrar sin resignar comodidad. Puede ser útil para: El lanzamiento se enmarca en una estrategia global de movilidad compartida. En ciudades con tránsito intenso, estos modelos buscan reducir la cantidad de autos en circulación y ofrecer traslados más accesibles. Con tarifas más bajas y rutas optimizadas, la nueva función de Uber se suma a la competencia por ofrecer alternativas económicas en el transporte urbano.