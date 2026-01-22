Así funciona la app de SUBE: la clave para registrar la tarjeta y obtener beneficios Fuente: Argentinagobar

La app de la tarjeta SUBE se convirtió en una herramienta central para quienes usan transporte público a diario. Desde registrar la tarjeta hasta pagar viajes desde el celular, la aplicación permite gestionar todo de manera simple y segura.

Además, es clave para acceder a beneficios, controlar gastos y evitar inconvenientes al momento de viajar. Dentro de la app SUBE, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a diferentes funciones y disfrutar de diversos descuentos.

Para qué sirve la app SUBE y qué funciones ofrece

La aplicación concentra múltiples funcionalidades pensadas para simplificar la experiencia de viaje. No solo permite administrar la tarjeta física, sino que también habilita nuevas formas de pago digital.

Entre sus principales usos se destacan:

Pagar viajes desde el celular con SUBE Digital , disponible en teléfonos Android con NFC.

Abonar el pasaje mediante código QR , opción habilitada tanto para Android como para iOS.

Registrar una tarjeta SUBE a nombre del usuario.

Cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas.

Consultar saldo, último viaje y movimientos anteriores.

Verificar beneficios y descuentos disponibles, como la Tarifa Social.

Qué celulares son compatibles con la app SUBE

La compatibilidad depende del sistema operativo y de la tecnología del dispositivo. Para descargar la app SUBE se requiere contar con ciertas condiciones mínimas.

Los requisitos principales son:

Celulares con Android 6 o superior .

Al menos 125 MB de espacio disponible para la instalación.

Para pagos con SUBE Digital y acreditación desde el celular, es necesario que el equipo tenga tecnología NFC.

Cómo ingresar y registrar la tarjeta SUBE desde la app

Para comenzar a usar la aplicación, primero es necesario crear un usuario y completar una verificación de identidad en tres pasos.

El registro incluye:

Ingresar un correo electrónico válido.

Escanear el código QR del DNI.

Tomarse una selfie con fondo claro y liso.

Una vez dentro de la app, hay que seleccionar la opción “Agregá tu tarjeta” e ingresar los 16 números de la SUBE y generar una clave de cuatro dígitos.

Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal deben sumar el PIN SUBE previamente gestionado en Mi ANSES.

Qué beneficios y descuentos hay con la SUBE