De cara al nuevo ciclo lectivo, estudiantes, docentes y auxiliares en Argentina ya se preparan para gestionar el Boleto Educativo Gratuito.

Este beneficio es una herramienta clave para aliviar el bolsillo frente a los costos del transporte público.

Boleto estudiantil: ¿cuándo abre la inscripción en 2026?

Las fechas de inscripción para el Boleto Estudiantil 2026 varía según cada provincia, pero febrero es el mes central para la mayoría de las provincias.

Boleto educativo CABA 2026: fechas y cómo renovar

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el beneficio está destinado a alumnos de nivel inicial, primario y secundario de escuelas estatales y privadas con 100% de subsidio.

La inscripción para nuevos beneficiarios y la renovación para quienes ya tienen la tarjeta SUBE estudiantil registrada comienza el 16 de febrero de 2026.

Si ya tenés tu tarjeta de años anteriores, no necesitás hacer el trámite de nuevo: solo debés apoyar el plástico en una Terminal Automática SUBE a partir de esa fecha para reactivar los 50 viajes mensuales gratuitos.

Boleto para estudiantes en Santa Fe 2026: inscripción abierta

Santa Fe es una de las provincias más adelantadas en el calendario. La inscripción oficial abrió el 19 de enero.

El trámite es 100% digital a través de la aplicación “Boleto Educativo” o en la web oficial de la provincia. Este beneficio incluye a estudiantes de todos los niveles, docentes y asistentes escolares, permitiendo dos viajes diarios gratuitos en servicios urbanos o interurbanos.

Boleto educativo en Córdoba

Está destinado a alumnos regulares, docentes con tareas frente al aula y personal auxiliar que se desempeñe en instituciones educativas públicas o privadas con aporte estatal, de niveles inicial, primario, secundario y superior. El BEC cubre tanto el transporte urbano en la ciudad de Córdoba como las líneas interurbanas que conectan toda la provincia.

En Córdoba, el trámite se centraliza a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). Para 2026, es requisito indispensable contar con perfil nivel 2.

La inscripción se habilita progresivamente durante febrero. Una vez que la escuela o universidad carga tu matriculación definitiva en el sistema, el beneficio se activa automáticamente en tu tarjeta.

Boleto estudiantil en PBA

En el Gran Buenos Aires y el interior bonaerense, el sistema opera principalmente a través de la tarjeta SUBE. Los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario deben realizar la inscripción en la web oficial de transporte de PBA.

Para el Boleto Universitario 2026, los alumnos de universidades nacionales (como UNLP, UNLZ o UNLaM) deben solicitar el beneficio mediante el sistema SIU Guaraní. Para mantenerlo debés haber aprobado al menos dos materias durante el 2025 y tener la tarjeta SUBE registrada a tu nombre.

Boleto gratuito en Misiones y Salta

En Misiones, la renovación del BEEG se realiza de forma online, aunque es necesario presentar el formulario certificado por el establecimiento educativo en los puntos de gestión.

En Salta, el beneficio es gestionado por SAETA. Para los niveles inicial, primario y secundario, la renovación suele ser automática al pasar la tarjeta por las terminales de autogestión, siempre que el alumno figure en el padrón actualizado que envían las escuelas.

Requisitos generales para el Boleto Educativo

Más allá de la provincia donde te encuentres, existen tres pilares que se repiten en todo el territorio nacional para este 2026: