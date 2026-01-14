Construyen un nuevo metrobús que destrabará el tráfico de la zona más transitada de Buenos Aires (foto: archivo).

Una de las líneas de colectivos que conecta el oeste del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires cambiará de manera definitiva su punto de llegada. Se trata de la línea 91, que dejará de tener como cabecera la zona de Retiro y pasará a finalizar su recorrido en el área de Correo Central .

La modificación quedó formalizada a través de la Resolución 93/2025 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y responde a un pedido presentado por la empresa Lope de Vega, operadora del servicio y vinculada al Grupo DOTA.

El ajuste se enmarca en un proceso más amplio de reordenamiento del transporte automotor en el centro porteño, que en los últimos meses derivó en recortes y reconfiguraciones de varias líneas históricas que circulaban hasta Retiro .

Cómo queda el recorrido de la línea 91

Con la nueva disposición, la línea 91 mantiene la conexión entre La Matanza y la Ciudad, pero reorganiza sus cabeceras y ramales. A partir de ahora, el esquema de servicios queda definido de la siguiente manera:

Ramal A: Correo Central – Villegas, con recorrido por Barrio Sarmiento.

Ramal B: Estación Sáenz – Villegas, con trayecto alternativo que incluye Juan Rava y fraccionamientos del ramal principal.

Ramal C: Correo Central – Villegas, servicio expreso por autopista.

De esta manera, solo uno de los ramales mantiene una cabecera intermedia dentro de la Ciudad, mientras que el resto concentra su llegada en la zona de Correo Central.

Retiro, cada vez con menos colectivos

El cambio en la línea 91 no es un caso aislado. Durante 2025, otras líneas también dejaron de ingresar a Retiro como parte del mismo proceso de reorganización:

Línea 23: fue suprimida y absorbida parcialmente por la línea 115.

Línea 56: redujo su recorrido y ya no llega a la terminal ferroviaria.

Línea 75: dejó de operar.

Desde el área de Transporte explican que estas medidas buscan descomprimir el tránsito en una de las zonas más congestionadas de la Ciudad y mejorar la circulación en el microcentro, aunque los cambios obligan a miles de usuarios a reorganizar sus combinaciones diarias.