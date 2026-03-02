El Congreso volvió a poner en agenda la normativa que regula la preservación de los glaciares en Argentina. Un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo media sanción en la Cámara alta y propone cambios sobre el régimen vigente, que todavía deberán discutirse en Diputados. La discusión no solo gira en torno a cuestiones técnicas, sino también al equilibrio entre desarrollo económico, cuidado ambiental y federalismo. Estas son las claves para entender qué está en juego. La normativa vigente fija reglas de protección sobre los glaciares y su entorno cercano, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Entre otras medidas, limita actividades que puedan afectar estas zonas, como proyectos extractivos, obras de infraestructura o el manejo de sustancias contaminantes. También creó un inventario nacional para identificar y monitorear estas reservas naturales. Ese relevamiento se actualiza periódicamente con estudios científicos y datos satelitales para medir su evolución. El objetivo central de la ley es garantizar la preservación de los recursos hídricos que dependen del hielo cordillerano. Argentina concentra miles de cuerpos de hielo distribuidos principalmente a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde el norte hasta la Patagonia. Estos glaciares funcionan como reguladores del agua en distintas regiones del país. En épocas de sequía liberan caudales que alimentan ríos, cuencas y sistemas productivos, especialmente en zonas agrícolas y urbanas. En los últimos años, informes científicos detectaron retrocesos en varios sectores de la cordillera, fenómeno que especialistas vinculan al aumento de temperaturas y a cambios en los regímenes de precipitaciones. Los glaciares son considerados una de las principales reservas de agua dulce de Argentina. Su conservación impacta en: Especialistas advierten que, en un contexto de sequías recurrentes, su función como reservorio natural cobra mayor relevancia. Por eso, la ley se convirtió en una referencia en materia ambiental y en un punto de conflicto entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas. El texto que obtuvo media sanción busca redefinir el alcance de la protección actual. Entre los puntos más discutidos se encuentran: Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca ordenar el marco normativo y reducir interpretaciones ambiguas. En cambio, organizaciones ambientales alertan sobre posibles retrocesos en la protección de recursos hídricos y advierten que el debate deberá considerar compromisos internacionales asumidos por el país. El proyecto todavía debe tratarse en la Cámara de Diputados. Allí podría aprobarse, modificarse o rechazarse. Mientras tanto, el tema seguirá generando discusión entre sectores productivos, científicos, gobiernos provinciales y organizaciones ambientales, en un escenario donde el cuidado del agua se vuelve cada vez más estratégico para Argentina.