En esta noticia cambios en la normativa de taxis y vtc

El Parlament de Cataluña ha presentado una proposición de ley que recorta de manera drástica el margen de acción de las plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber, Cabify y Bolt.

La iniciativa, respaldada por los principales partidos, relega a estos servicios a traslados interurbanos con pre-contratación y reduce en dos tercios las licencias actuales en la capital catalana. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca dar respuesta a la histórica pugna entre el sector del taxi y las VTC.

El texto establece que los VTC no podrán operar en el transporte urbano y fija condiciones que restringen su uso:

la reserva con un mínimo de dos horas de antelación y trayectos de al menos una hora.

Además, la Generalitat plantea excepciones puntuales, como el Mobile World Congress y un calendario de aplicación progresivo hasta 2026. En Barcelona, el ajuste supondría pasar de 900 a unas 300 licencias activas.

cambios en la normativa de taxis y vtc

La iniciativa no se limita exclusivamente a las VTC, sino que también impone criterios más severos para el servicio de taxi. Entre las nuevas disposiciones, se contempla la exigencia de demostrar un nivel B1 de catalán para la obtención de la licencia, un requerimiento que algunos grupos consideran insuficiente y que podría dar lugar a un debate en el parlamento.

La propuesta tiene como objetivo establecer un marco más estricto para el sector del transporte, lo que podría acarrear consecuencias significativas en la regulación de los servicios de taxi.

Se va Uber y Cabify del país: el Gobierno limitará su actividad y retirará cientos de licencias en las principales ciudades (foto: archivo).

Fortalecimiento de sanciones por tarifas no autorizadas en el transporte.

Todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros, incluidos taxis y VTC, deberán incorporar sistemas de geolocalización con el propósito de asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer el control administrativo.

Según los promotores, el modelo se enfoca en una “convivencia ordenada”, en la cual el taxi conserva su papel central en la movilidad urbana y los VTC asumen un rol complementario.

En este contexto, el Parlament sostiene que la transición será “suave” debido a la implementación gradual y al respeto por las licencias actuales hasta su caducidad. La expectativa es que la nueva regulación esté completamente operativa en 2026.

VTC ante las nuevas restricciones: así reacciona el sector

Las organizaciones y empresas de VTC han expresado un rechazo firme. La patronal Unauto VTC ha calificado la propuesta como “antisocial” y “contraria al interés general”, advirtiendo que esta medida podría resultar en el cierre de múltiples empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.