La Ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad viajar gratis todo el año a un sector en particular para moverse durante el día y mediante una tarjeta SUBE especial. Se trata de los estudiantes (no todos) que pueden gozar del Boleto Estudiantil porteño para colectivos, el subte y el premetro. Y en caso de precisar el tren, la gestión se realizará por otra vía. Estos podrán realizar hasta 4 viajes por día (50 por año) en estos medios de transportes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, entre las 5:00 horas y las 23:59 horas todos los días de clase del período escolar. En horarios no escolares como, por ejemplo, en fines de semana, en feriados, de madrugada y en período de vacaciones, el usuario deberá cargar saldo y utilizarla como una SUBE común. El Boleto Estudiantil está disponible para los estudiantes de niveles Inicial (sala de 4 y 5 años), Primario y Secundario que asisten a una escuela pública o a una privada con el 100% de subsidio. Lo mismo ocurre con los estudiantes de escuelas públicas de Educación Especial y a los que están terminando la Secundaria en Centros de Formación Profesional. Y, desde el año pasado, el beneficio se extendió a alumnos porteños de bajos ingresos que cursen en universidades o institutos con sede en CABA y pública o privada con 100% de subsidio. Cabe destacar que hoy CABA comienza su ciclo lectivo este miércoles 25 de febrero en los niveles inicial y primario, y el 2 de marzo, el secundario. Desde el miércoles 18 de febrero los niveles inicial, primario y secundario tienen habilitada la página web oficial para llenar el formulario de inscripción y pedir un turno para hacer el trámite presencial en una Sede Comunal. Necesitará: Por último, los estudiantes deberán activar su SUBE personal mediante las Terminales Automáticas SUBE, ubicadas en sedes comunales o consultando la página web. No, los que se inscribieron para este beneficio no necesitan hacer el trámite de la primera vez para acceder al Boleto Estudiantil 2026. Cabe destacar que la tarjeta es personal e intransferible, es decir, solo el estudiante beneficiario puede utilizarlo. De caso contrario, podría recibir una suspensión del beneficio y recibir una denuncia penal.