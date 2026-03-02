La agencia espacial de Estados Unidos redefinió el cronograma de su plan para regresar con astronautas al satélite natural por primera vez desde 1972. El programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar misiones a Marte, tendrá cambios clave en fechas, objetivos y estrategia tecnológica. La principal modificación es el retraso del primer descenso tripulado. Ese hito ya no ocurrirá en Artemis III, como se había previsto originalmente, sino que se trasladará a Artemis IV, programada para 2028. Artemis III, ahora estimada para 2027, se enfocará en pruebas de sistemas en órbita terrestre baja. El objetivo será validar procedimientos esenciales antes de intentar un alunizaje con tripulación. La NASA considera que esta etapa intermedia permitirá reducir riesgos técnicos y mejorar la seguridad de futuras misiones. Desde la agencia explicaron que la reestructuración responde a factores técnicos, estratégicos y geopolíticos. Por un lado, el programa depende de módulos de descenso desarrollados por empresas privadas, como SpaceX y Blue Origin, que aún deben demostrar capacidades críticas antes de transportar astronautas. Además, la NASA busca estandarizar la arquitectura del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orión para evitar modificaciones constantes entre misiones. La idea es simplificar la producción, reducir fallas y aumentar la frecuencia de lanzamientos. También influye el contexto internacional: la carrera espacial con otras potencias aceleró la necesidad de revisar la estrategia para asegurar un plan sostenible en el tiempo. El plan actualizado apunta a construir una presencia humana estable en el entorno lunar, paso previo a futuras misiones a Marte. Entre los objetivos del programa se destacan: El nuevo esquema contempla que Artemis IV y Artemis V intenten alunizajes en 2028, una apuesta ambiciosa para recuperar el ritmo del programa. Antes de esas misiones, la NASA prepara Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa. La misión realizará un sobrevuelo lunar de unos diez días para validar sistemas con astronautas a bordo. Durante las pruebas se detectaron inconvenientes técnicos en el sistema criogénico, que están siendo revisados antes del lanzamiento. El programa Artemis nació como heredero del histórico Apolo, con la meta de consolidar una base humana fuera de la Tierra. Por eso, la agencia sostiene que avanzar paso a paso permitirá minimizar fallas y asegurar el éxito del regreso a la Luna.