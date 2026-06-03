A poco más de una semana de que arranque el Mundial, aún queda la incógnita de cuál será la disposición de las autoridades aeroportuarias para que convivan taxis y autos de aplicación en los aeropuertos.

Las plataformas digitales de movilidad Uber, inDrive y DiDi, integrantes de Alianza In México, no han llegado a un acuerdo con las autoridades mexicanas sobre su participación en los aeropuertos del país, quienes prometieron hacer pública una propuesta formal de solución a mediados de mayo.

Sin embargo, “al día de hoy no ha habido ningún aviso formal por parte de las autoridades. Uber se mantiene disponible en los aeropuertos del país en los mismos puntos de siempre”, respondió la compañía a una consulta de El Cronista.

La empresa asegura que “la falta de diálogo y comunicación es preocupante puesto que el evento deportivo más importante del mundo comienza en México el próximo jueves”.

Sin importar la falta de acuerdos, Uber, que está amparada para seguir operando en las terminales aéreas por dictamen de una jueza federal, sigue adelante con su estrategia para captar viajeros provenientes de otros países. Acaba de lanzar una guía de navegación GPS paso a paso dentro de la aplicación.

Mediante líneas de trayecto visuales en la pantalla, los usuarios recibirán indicaciones precisas para caminar directamente desde su puerta de desembarque hasta la zona exclusiva de abordaje de Uber en las sedes mundialistas.

La compañía de movilidad quiere aprovechar que, tan solo el año pasado, a nivel global se realizaron más de 1,500 millones de viajes a través de la aplicación fuera de la ciudad de origen de los usuarios.

Así que, como respuesta a esta tendencia de turismo masivo, Uber lanza Travel Pass, una nueva alternativa para que los viajeros puedan ahorrar durante todo el campeonato, con la posibilidad de generar ahorros de hasta MXN $29, los usuarios podrán adquirir este pase dentro de la aplicación, el cual tiene una vigencia de 14 días, para obtener beneficios tanto en movilidad como en delivery.

El pase se puede adquirir en la moneda local antes o durante el viaje, y es totalmente válido tanto para los turistas internacionales que visitan México, como para los mexicanos que viajen a las sedes de Estados Unidos y Canadá.

“Nuestro objetivo es que Uber funcione como el aliado perfecto de viaje, haciendo que la experiencia sea simple, confiable y asequible. Queremos brindar a los turistas y fanáticos locales más formas de llegar a donde necesitan ir con opciones que se ajusten a su presupuesto, para que puedan enfocarse menos en la logística y más en la emoción que hace que el fútbol sea tan especial”, señaló Félix Olmo, director general de Uber en México, en un comunicado.

DiDi también sigue con sus planes para aumentar su demanda en los días que dure el torneo. La aplicación de origen chino estima que la Ciudad de México captará una cuarta parte de toda la demanda que se generará durante la temporada mundialista.

La app vaticina que su servicio de viajes por moto serán los más demandados debido a los cierres vitales que podrían ocurrir en zonas aledañas a los estadios. La compañía señaló que tan sólo durante el partido amistoso entre México y Portugal se realizaron cerca de 700,000 viajes en auto y moto.