La plataforma de viajes por aplicación continúa su expansión fuera de los grandes centros urbanos y comenzó a operar en varias ciudades del interior bonaerense, donde los usuarios ya pueden pedir viajes desde el celular y anotarse como conductores. El desembarco marca un cambio en el esquema de movilidad de estas localidades y abre un nuevo escenario para el transporte privado. Con la habilitación del servicio en Junín, Chacabuco, Rojas, Pergamino y Salto, la empresa inició el proceso de incorporación de conductores en los distritos, con el objetivo de ampliar rápidamente la cantidad de choferes disponibles para responder a la demanda inicial y consolidar su presencia en el corredor del noroeste de la provincia. En esta etapa, los usuarios pueden descargar la aplicación, solicitar viajes y pagar de forma digital, tal como ocurre en las principales ciudades del país. La implementación es progresiva y se espera que el sistema alcance mayor disponibilidad a medida que se sumen nuevos conductores. El arribo de la plataforma se produce en un contexto de discusiones sobre la regulación del transporte por aplicaciones en distintas ciudades del interior. En algunos casos, proyectos impulsados en los concejos deliberantes plantearon marcos para permitir la actividad, con el argumento de fomentar la competencia y generar nuevas oportunidades laborales. Aunque el debate normativo continúa en varias jurisdicciones, la puesta en marcha del servicio muestra que las apps de movilidad siguen avanzando en ciudades medianas y pequeñas, modificando la oferta de transporte y generando expectativa entre usuarios y trabajadores del sector. La incorporación de estas plataformas implica nuevas alternativas de traslado para los vecinos, además de la posibilidad de registrarse como chofer y generar ingresos. Al mismo tiempo, este nuevo servicio, suele abrir discusiones sobre regulación, competencia con taxis y remises tradicionales y condiciones laborales. Con la app ya disponible y el registro de conductores en marcha, el servicio se encuentra en su fase inicial de implementación. En las próximas semanas, la operatividad dependerá de la cantidad de choferes que se incorporen y de cómo avance la adaptación del sistema en cada localidad.