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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por tormentas para este martes 21 de julio debido al avance de un sistema de mal tiempo que provocará precipitaciones intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Los especialistas advirtieron que algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad severa y generar complicaciones en distintas zonas del país.

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Durante las horas de mayor inestabilidad se esperan lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y vientos que podrían superar los 90 km/h, por lo que recomiendan evitar actividades al aire libre y mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico.

Alerta naranja por tormentas este martes 21 de julio: lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h en estas zonas
Alerta naranja por tormentas este martes 21 de julio: lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h en estas zonasShutterstock

Qué zonas están bajo alerta naranja este martes 21 de julio

La provincia de Misiones es la principal afectada por la alerta naranja emitida por el SMN.

El primer período de mayor riesgo se extenderá entre las 09:00 y las 20:59, cuando se prevén tormentas fuertes y algunas localmente severas, con acumulados de lluvia de entre 70 y 90 milímetros, aunque estos valores podrían ser superiores en algunos sectores.

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Luego, entre las 21:00 del martes y las 8:59 del miércoles 22 de julio, continuará la inestabilidad con nuevas tormentas, precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.