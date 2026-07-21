La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes 21 de julio se espera una tarde calurosa a muy calurosa en la Ciudad de México, pero el aumento de nubosidad dará paso a lluvias con chubascos ocasionales, actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que durante la mañana predominarán condiciones estables, con cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la capital. Sin embargo, conforme avance la tarde incrementará el potencial de precipitaciones, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Pronóstico de clima para hoy 21 de julio. CONAGUA

La alcaldía que será la más afectada por las lluvias de este martes

La SGIRPC activó la Alerta Naranja debido al pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este martes, siendo Tlalpan la alcaldía donde se esperan las mayores afectaciones por la intensidad de las precipitaciones.

Las autoridades detallaron que el pronóstico contempla:

Lluvias fuertes con chubascos durante la tarde y noche.

Posible caída de granizo.

Actividad eléctrica.

Rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Temperatura máxima cercana a los 27 grados.

Temperatura mínima de 13 grados durante la madrugada del miércoles.

Acumulados de lluvia menores a 10 milímetros en promedio para la ciudad, aunque con mayor intensidad en zonas específicas.

Protección Civil recomendó evitar transitar por calles con encharcamientos o inundaciones, retirar objetos que puedan caer por el viento, no refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informado mediante el Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente durante la tarde.

Alexander Huang/Unsplash

Conagua advierte bancos de niebla y llama a extremar precauciones

Además del pronóstico de lluvias, Conagua alertó sobre la presencia de bancos de niebla durante las primeras horas del día en regiones del Estado de México, principalmente en Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad tanto en carreteras como en zonas urbanas antes de disiparse hacia el mediodía.

Las autoridades reiteraron que, aunque la mañana transcurrirá sin precipitaciones en la Ciudad de México, el escenario cambiará por la tarde con el desarrollo de nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo.

Por ello, recomendaron portar paraguas o impermeable, asegurar objetos en azoteas y balcones, mantenerse alejado de postes y árboles durante las tormentas y seguir únicamente la información emitida por la SGIRPC y la Conagua.