Llega un diluvio histórico de 48 horas de tormentas eléctricas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó alerta amarilla por tormentas para una región del país, con nivel naranja en sectores puntuales de estas tres últimas provincias para este domingo 19 de julio .

Según el informe oficial, se esperan precipitaciones de variada intensidad, ráfagas fuertes y actividad eléctrica frecuente en las zonas alcanzadas por el aviso.

El clima en Argentina continúa marcado por la inestabilidad en la región del centro-norte del país, mientras el Servicio Meteorológico recomienda extremar las precauciones ante el avance del sistema de tormentas.

Cómo estará el clima en parte de la Argentina, según el SMN

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal se presentará durante el domingo 19 y lunes 20 de julio en el norte argentino.

Los alertar amarillos y naranjas de este domingo, según el SMN. Servicio Meteorológico Nacional.

Según el organismo, las siguientes provincias deberán tomar recaudos por las alertas por tormentas:

Corrientes.

Misiones .

Santa Fe .

Entre Ríos.

Las lluvias serán constantes y se esperan ráfagas de viento de 90 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 21° y 28°.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas

Ante la alerta amarilla y naranja por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó:

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda

Cerrar puertas y ventanas, y alejarse de ellas

Retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado

Evitar circular por calles anegadas

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, botiquín y linterna

Ante una emergencia, comunicarse al 103 o al 911

Qué significa la alerta amarilla y la alerta naranja según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional clasifica sus avisos según el nivel de riesgo.

La alerta amarilla indica que la provincia o región podría verse afectada por un fenómeno de cierta intensidad.

Mientras que la alerta naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medioambiente, por lo que se recomienda no exponerse a la intemperie durante su vigencia.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con tormentas durante la madrugada y tormentas asiladas durante la mañana del domingo 19.

Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado. Se espera una máxima de 15°C y una mínima de 10°C.