En esta noticia

Este martes, el Gobierno dispuso una actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. Estos incrementos impactarán en los sueldos de junio, julio y agosto de 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 35/2026 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.

Ejército.Es oficial según Las Fuerzas Armadas | Ingresarán al Ejército argentino jóvenes de entre 18 y 24 años que reúnan estos 4 requisitos
Salarios.Oficial y confirmado por el Gobierno| Las Fuerzas Armadas tendrán un nuevo extra con el sueldo de julio

Aumento para las Fuerzas Armadas y Policía de Establecimientos Navales: cómo quedan las escalas salariales

El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo, fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).

ntre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:

  • Suplementos por función o destino
  • Adicionales por zona geográfica
  • Bonificaciones por especialidad o formación
  • Antigüedad en el servicio.

La escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.

Cómo quedan las escalas de las Fuerzas Armadas en junio, julio y agosto de 2026

Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado:

GradoHaber Junio 2026Haber Julio 2026Haber Agosto 2026
Teniente General, Almirante, Brigadier General$ 3.237.096$ 3.308.312$ 3.371.170
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor$ 2.886.779$ 2.950.288$ 3.006.343
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier$ 2.630.140$ 2.688.003$ 2.739.075
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro$ 2.303.771$ 2.354.454$ 2.399.189
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro$ 2.003.018$ 2.047.084$ 2.085.979
Mayor, Capitán de Corbeta$ 1.578.044$ 1.612.761$ 1.643.403
Capitán, Teniente de Navío$ 1.306.933$ 1.335.686$ 1.361.064
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente$ 1.162.440$ 1.188.014$ 1.210.586
Teniente, Teniente de Corbeta$ 1.047.978$ 1.071.034$ 1.091.384
Subteniente, Guardiamarina, Alférez$ 949.126$ 970.007$ 988.437
Suboficial Mayor$ 1.618.545$ 1.654.153$ 1.685.582
Suboficial Principal$ 1.434.879$ 1.466.446$ 1.494.308
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante$ 1.272.040$ 1.300.025$ 1.324.725
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar$ 1.118.901$ 1.143.517$ 1.165.244
Sargento, Cabo Principal$ 1.004.518$ 1.026.617$ 1.046.123
Cabo Primero$ 901.498$ 921.331$ 938.836
Cabo, Cabo Segundo$ 834.387$ 852.744$ 868.946
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.$ 760.013$ 776.733$ 791.491
Voluntario 2da., Marinero 2da.$ 703.322$ 718.795$ 732.452

Cómo quedan las escalas de la Policía de Establecimientos Navales en junio, julio y agosto de 2026

Por su parte, los miembros de la Policía de Establecimientos Navales recibirán las siguientes cifras junto al aguinaldo correspondiente:

GradoHaber Junio 2026Haber Julio 2026Haber Agosto 2026
Comisario Inspector$ 997.875$ 1.019.829$ 1.039.206
Comisario$ 957.803$ 978.875$ 997.473
Sub Comisario$ 890.892$ 910.492$ 927.792
Oficial Principal$ 776.977$ 794.071$ 809.158
Oficial Inspector$ 706.830$ 722.380$ 736.105
Oficial Subinspector$ 591.160$ 604.165$ 615.644
Oficial Ayudante$ 489.673$ 500.446$ 509.954
Oficial Subayudante$ 430.665$ 440.139$ 448.501
Subescribiente$ 703.194$ 718.664$ 732.319
Sargento Primero$ 531.238$ 542.926$ 553.242
Sargento$ 509.068$ 520.268$ 530.153
Cabo$ 408.200$ 417.181$ 425.107
Agente de Primera$ 394.558$ 403.239$ 410.900
Agente de Segunda$ 388.172$ 396.712$ 404.250