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Este martes, el Gobierno dispuso una actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. Estos incrementos impactarán en los sueldos de junio, julio y agosto de 2026.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 35/2026 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.
Aumento para las Fuerzas Armadas y Policía de Establecimientos Navales: cómo quedan las escalas salariales
El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo, fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).
ntre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:
- Suplementos por función o destino
- Adicionales por zona geográfica
- Bonificaciones por especialidad o formación
- Antigüedad en el servicio.
La escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.
Cómo quedan las escalas de las Fuerzas Armadas en junio, julio y agosto de 2026
Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado:
|Grado
|Haber Junio 2026
|Haber Julio 2026
|Haber Agosto 2026
|Teniente General, Almirante, Brigadier General
|$ 3.237.096
|$ 3.308.312
|$ 3.371.170
|General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
|$ 2.886.779
|$ 2.950.288
|$ 3.006.343
|General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
|$ 2.630.140
|$ 2.688.003
|$ 2.739.075
|Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
|$ 2.303.771
|$ 2.354.454
|$ 2.399.189
|Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
|$ 2.003.018
|$ 2.047.084
|$ 2.085.979
|Mayor, Capitán de Corbeta
|$ 1.578.044
|$ 1.612.761
|$ 1.643.403
|Capitán, Teniente de Navío
|$ 1.306.933
|$ 1.335.686
|$ 1.361.064
|Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
|$ 1.162.440
|$ 1.188.014
|$ 1.210.586
|Teniente, Teniente de Corbeta
|$ 1.047.978
|$ 1.071.034
|$ 1.091.384
|Subteniente, Guardiamarina, Alférez
|$ 949.126
|$ 970.007
|$ 988.437
|Suboficial Mayor
|$ 1.618.545
|$ 1.654.153
|$ 1.685.582
|Suboficial Principal
|$ 1.434.879
|$ 1.466.446
|$ 1.494.308
|Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
|$ 1.272.040
|$ 1.300.025
|$ 1.324.725
|Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
|$ 1.118.901
|$ 1.143.517
|$ 1.165.244
|Sargento, Cabo Principal
|$ 1.004.518
|$ 1.026.617
|$ 1.046.123
|Cabo Primero
|$ 901.498
|$ 921.331
|$ 938.836
|Cabo, Cabo Segundo
|$ 834.387
|$ 852.744
|$ 868.946
|Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
|$ 760.013
|$ 776.733
|$ 791.491
|Voluntario 2da., Marinero 2da.
|$ 703.322
|$ 718.795
|$ 732.452
Cómo quedan las escalas de la Policía de Establecimientos Navales en junio, julio y agosto de 2026
Por su parte, los miembros de la Policía de Establecimientos Navales recibirán las siguientes cifras junto al aguinaldo correspondiente:
|Grado
|Haber Junio 2026
|Haber Julio 2026
|Haber Agosto 2026
|Comisario Inspector
|$ 997.875
|$ 1.019.829
|$ 1.039.206
|Comisario
|$ 957.803
|$ 978.875
|$ 997.473
|Sub Comisario
|$ 890.892
|$ 910.492
|$ 927.792
|Oficial Principal
|$ 776.977
|$ 794.071
|$ 809.158
|Oficial Inspector
|$ 706.830
|$ 722.380
|$ 736.105
|Oficial Subinspector
|$ 591.160
|$ 604.165
|$ 615.644
|Oficial Ayudante
|$ 489.673
|$ 500.446
|$ 509.954
|Oficial Subayudante
|$ 430.665
|$ 440.139
|$ 448.501
|Subescribiente
|$ 703.194
|$ 718.664
|$ 732.319
|Sargento Primero
|$ 531.238
|$ 542.926
|$ 553.242
|Sargento
|$ 509.068
|$ 520.268
|$ 530.153
|Cabo
|$ 408.200
|$ 417.181
|$ 425.107
|Agente de Primera
|$ 394.558
|$ 403.239
|$ 410.900
|Agente de Segunda
|$ 388.172
|$ 396.712
|$ 404.250