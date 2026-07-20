El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas que afectará a varias provincias del norte y el centro del país durante las próximas 48 horas.

El fenómeno estará acompañado por lluvias intensas, abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y, en algunos sectores, una alerta de nivel naranja debido a la intensidad del temporal.

La inestabilidad comenzará a intensificarse durante el domingo y se extenderá hasta el lunes 20 de julio.

Las provincias que estarán bajo alerta amarilla y naranja por tormentas

De acuerdo con el último reporte del SMN, las provincias alcanzadas por el sistema de tormentas -con alerta amarilla y naranja- son:

Corrientes.

Misiones.

Santa Fe.

Entre Ríos.

En gran parte de estas jurisdicciones rige una alerta amarilla, mientras que algunos sectores de Corrientes, Misiones y Entre Ríos se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica un mayor riesgo por la intensidad de las precipitaciones y los fenómenos asociados.

El organismo prevé lluvias persistentes de variada intensidad, tormentas con fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían acercarse a los 90 km/h.

Además, las temperaturas se mantendrán entre los 21°C y los 28°C durante el período de mayor inestabilidad.

Alerta del SMN por tormentas: lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h en estas provincias Shutterstock

Qué significa cada nivel de alerta y cuáles son las recomendaciones del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza distintos niveles de alerta para informar el riesgo de los fenómenos previstos.

La alerta amarilla advierte sobre eventos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes y daños puntuales, especialmente para actividades al aire libre.

La alerta naranja, en cambio, indica la posibilidad de fenómenos peligrosos que pueden afectar a la población, la infraestructura y el ambiente, por lo que se aconseja limitar los desplazamientos y permanecer en lugares seguros.

Frente a este escenario, el SMN recomienda: