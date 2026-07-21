Se aproxima un diluvio histórico de 48 horas de tormentas, y fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 50 km/h

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En esta noticia ¿Qué zonas serán las más afectadas?

El pronóstico del tiempo anticipa un período de 48 horas con condiciones inestables en buena parte de Colombia, marcado por lluvias persistentes, tormentas eléctricas y un aumento de la intensidad del viento. De acuerdo con los mapas meteorológicos, las precipitaciones afectarán especialmente a las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía , donde se esperan chubascos de variada intensidad durante las próximas jornadas.

Las condiciones más adversas se concentrarán entre este lunes y el martes, con cielo mayormente nublado y tormentas que podrían extenderse durante gran parte del día en diferentes departamentos. En varias zonas, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 50 km/h, especialmente durante el desarrollo de las tormentas, lo que podría reducir la visibilidad y favorecer la caída de ramas o el desplazamiento de objetos livianos.

¿Qué zonas serán las más afectadas?

Según el pronóstico, las lluvias tendrán mayor presencia en ciudades y regiones como:

Cartagena y gran parte de la región Caribe.

Chocó y la costa Pacífica, incluyendo Nuquí.

Valle del Cauca y Cali.

Santander, con lluvias en Bucaramanga.

Arauca.

Guaviare.

Amazonas, especialmente en Mitú y Tarapacá.

Guainía, con precipitaciones en Puerto Inírida.

Vichada, en sectores cercanos a Puerto Carreño.

En Bogotá también se prevén intervalos de nubosidad con posibilidad de lluvias, aunque de menor intensidad en comparación con otras regiones del país.

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Recomendaciones ante las lluvias

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y de los organismos locales de gestión del riesgo, evitar cruzar vías inundadas, conducir con precaución durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.