Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por las condiciones climáticas del país tras un fin de semana marcado por tormentas y lluvias.

El organismo informó que las provincias del norte se verán afectadas por el paso de un intenso temporal por 48 horas con precipitaciones de hasta 67 milímetros acumulados y ráfagas de viento.

Qué provincias están bajo alerta meteorológica por la tormenta

La alerta del SMN responde a un clima hostil en las provincias ubicadas al norte del país, ya que durante el lunes ingresará un fuerte temporal que azotará Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

El sistema de tormentas se mantendrá durante cerca de 48 horas con dos jornadas de lluvias. Para el lunes se espera cerca de 30 milímetros y para el martes hasta 67 milímetros.

La abundante caída de agua estará acompañada por vientos fuertes e inestables que podrían ascender hasta los 52 kilómetros por hora.

La temperatura se mantendrá como el fin de semana con máximas de hasta 25°, por lo que la humedad será la protagonista de ambas jornadas.

Desde el SMN aconsejaron seguir las recomendaciones por tormentas para evitar que el temporal pueda causar daños:

Evitar realizar actividades al aire libre.

Limpiar sumideros y drenajes.

Retirar objetos de balones y patios.

Alejarse de árboles y postes.

Mantenerse informado del pronóstico del tiempo.

Archivo.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El clima en Buenos Aires estará marcado durante la primera jornada de la semana con un cielo tapado de nubes y algunos vientos.

Se esperan lluvias leves en todo el AMBA con una temperatura mínima de 9° . Si bien no se trata lluvias fuertes, el organismo aconsejó estar atento ante un cambio en el tiempo.

Cómo estará el clima en CABA en la semana

Una vez pasados los chubascos del lunes, CABA afrontará una semana marcada por mañanas frescas de 8° y máximas de 15° hasta el viernes. No están previstas más precipitaciones.

El cielo se mantendrá despejado con una mejora durante el sábado y el domingo con máximas de 17°. Se trata de los mejores días para realizar actividades al aire libre porque el pronóstico del clima señala poca presencia de nubes.