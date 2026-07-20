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El Servicio Meteorológico Nacional alertó por las condiciones climáticas del país tras un fin de semana marcado por tormentas y lluvias.

El organismo informó que las provincias del norte se verán afectadas por el paso de un intenso temporal por 48 horas con precipitaciones de hasta 67 milímetros acumulados y ráfagas de viento.

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Qué provincias están bajo alerta meteorológica por la tormenta

La alerta del SMN responde a un clima hostil en las provincias ubicadas al norte del país, ya que durante el lunes ingresará un fuerte temporal que azotará Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

El sistema de tormentas se mantendrá durante cerca de 48 horas con dos jornadas de lluvias. Para el lunes se espera cerca de 30 milímetros y para el martes hasta 67 milímetros.

La abundante caída de agua estará acompañada por vientos fuertes e inestables que podrían ascender hasta los 52 kilómetros por hora.

La temperatura se mantendrá como el fin de semana con máximas de hasta 25°, por lo que la humedad será la protagonista de ambas jornadas.

Desde el SMN aconsejaron seguir las recomendaciones por tormentas para evitar que el temporal pueda causar daños:

  • Evitar realizar actividades al aire libre.
  • Limpiar sumideros y drenajes.
  • Retirar objetos de balones y patios.
  • Alejarse de árboles y postes.
  • Mantenerse informado del pronóstico del tiempo.
Archivo.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El clima en Buenos Aires estará marcado durante la primera jornada de la semana con un cielo tapado de nubes y algunos vientos.

Se esperan lluvias leves en todo el AMBA con una temperatura mínima de 9°. Si bien no se trata lluvias fuertes, el organismo aconsejó estar atento ante un cambio en el tiempo.

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Cómo estará el clima en CABA en la semana

Una vez pasados los chubascos del lunes, CABA afrontará una semana marcada por mañanas frescas de 8° y máximas de 15° hasta el viernes. No están previstas más precipitaciones.

El cielo se mantendrá despejado con una mejora durante el sábado y el domingo con máximas de 17°. Se trata de los mejores días para realizar actividades al aire libre porque el pronóstico del clima señala poca presencia de nubes.