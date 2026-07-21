Escuchar ranas cantar durante la noche es una escena frecuente en jardines, patios, quintas o viviendas cercanas a espacios con agua. El sonido, que suele hacerse más intenso después de una lluvia o en jornadas de mucha humedad, despierta la curiosidad de muchas personas que se preguntan por qué ocurre y qué significa.

Aunque el croar puede parecer un simple ruido nocturno, detrás de ese comportamiento existe una explicación biológica. Estos anfibios desarrollan gran parte de su actividad durante la noche, cuando las temperaturas son más bajas y la humedad les permite desplazarse sin que su piel pierda agua con facilidad.

Las ranas suelen aparecer con más regularidad en las noches y en ambientes húmedos.

Por qué las ranas cantan de noche

El motivo principal del canto es la reproducción. Los machos emiten vocalizaciones para atraer a las hembras, marcar territorio y comunicarse con otros ejemplares de su especie. Por eso, es habitual que el sonido aumente durante la primavera, el verano o luego de una tormenta, cuando las condiciones ambientales son ideales.

El característico croar se produce cuando la rana hace pasar aire por la laringe y utiliza el saco vocal —la bolsa que se infla debajo de la garganta— como un amplificador natural. Gracias a ese mecanismo, el sonido puede escucharse a varios metros de distancia y cada especie posee un canto propio que la diferencia de las demás.

Qué significa que haya ranas en tu jardín

La presencia de ranas suele ser una buena señal para el ambiente. Al tener una piel muy sensible a los cambios del entorno, estos anfibios prosperan en lugares con humedad, vegetación y disponibilidad de alimento, por lo que su aparición puede indicar que el ecosistema mantiene un buen equilibrio.

Además, cumplen un papel fundamental en la naturaleza. Se alimentan de mosquitos, moscas, polillas, arañas y otros pequeños invertebrados, ayudando a controlar sus poblaciones de forma natural. Al mismo tiempo, forman parte de la cadena alimentaria y sirven de alimento para aves, reptiles y otros animales.

Por qué cantan más después de la lluvia

Las lluvias generan el escenario ideal para las ranas. La humedad favorece su actividad y, en muchas especies, coincide con el período reproductivo. A esto se suma la aparición de charcos y pequeños cuerpos de agua temporales, donde depositan sus huevos y completan parte de su ciclo de vida.

Por ese motivo, escuchar varias ranas cantar al mismo tiempo tras una noche lluviosa no significa necesariamente que exista una plaga. En la mayoría de los casos, se trata simplemente de una respuesta natural a las condiciones ambientales y de un indicio de que el jardín ofrece un hábitat adecuado para estos anfibios.