Muchas personas están todo el día con el teléfono celular, pero muy pocas saben qué significan las letras que aparecen a un lado del ícono de cobertura.

Una de las más preguntes es H+. un indicador que puede explicar por qué internet funciona más lento de lo esperado, incluso cuando hay señal.

Este símbolo no representa un error, sino el tipo de red móvil a la que está conectado el dispositivo en ese momento.

Entender qué significa permite saber si la velocidad de navegación será suficiente para ver videos, usar aplicaciones o descargar archivos.

Qué significa el símbolo H+ en el teléfono celular

Cuando en la barra de estado aparece H+, significa que el teléfono está conectado a una red HSPA+ (High-Speed Packet Access Plus), una evolución de la tecnología 3G que ofrece un mejor rendimiento, aunque todavía se encuentra por debajo de las redes 4G y 5G.

En condiciones ideales, HSPA+ puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 21 Mbps y de subida de aproximadamente 5,76 Mbps.

Esto suele ser suficiente para navegar por internet, usar redes sociales, enviar mensajes por aplicaciones de mensajería o reproducir contenido de streaming a una calidad aceptable.

Sin embargo, por no tratarse de una red 4G, es normal que algunas tareas más exigentes demoren más tiempo.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Por qué tu celular cambia sólo de 4G a H+

El teléfono puede pasar automáticamente de 4G a H+ cuando detecta que la red de mayor velocidad no está disponible o presenta problemas de cobertura.

Entre las cuasas más habituales se encuentran:

Saturación de la red durante eventos con muchas personas conectadas.

Falta de cobertura 4G en la zona.

Mayor distancia respecto a la antena del operador.

Obstáculos físicos.

Limitaciones del propio dispositivo o la configuración de la red móvil.

Este cambio se realiza de forma automática para mantener la conexión activa, aunque implique una reducción en la velocidad .

Si la navegación resulta demasiado lenta, puede ayudar reiniciar el teléfono celular, desplazarse hacia un lugar de mejor recepción, acercarse a una ventana o comprobar con el operador si existe un inconveniente en la zona.

Qué significa los otros símbolos que aparecen junto a la señal

Además de H+, los teléfonos pueden mostrar otros indicadores que revelan el tipo de conexión móvil disponible: