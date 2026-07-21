El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes continuará el temporal de lluvias en buena parte de México, con precipitaciones de mayor intensidad previstas para Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero. Al mismo tiempo, persistirá el ambiente caluroso en varios estados del norte, donde las temperaturas podrían sobrepasar los 45 grados.

El organismo, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó que las lluvias más intensas podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, además de inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Se viene la tormenta negra de julio con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento: todas las localidades están bajo alerta

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Alerta del SMN por lluvias intensas en México

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en el este y noreste de Sonora, el oeste y noroeste de Chihuahua, el sur de Michoacán y la región costera y suroeste de Guerrero.

También habrá lluvias fuertes en el sur de Jalisco, Colima, el suroeste del Estado de México y el sur de Chiapas.

En tanto, se prevén chubascos en:

Baja California Sur

Sinaloa, Nayarit

Durango

Zacatecas

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Por su parte, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco registrarán lluvias aisladas.

El calor extremo seguirá afectando al norte del país

El SMN anticipó que continuará la onda de calor en diversas entidades del norte de México. Las temperaturas más elevadas, superiores a los 45 grados, se esperan en el noreste de Baja California.

En Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los valores máximos oscilarán entre los 40 y 45 grados.

Asimismo, se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo y el suroeste del Estado de México, el termómetro alcanzará entre 30 y 35 grados Celsius.

Se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado

El organismo meteorológico indicó que también habrá vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, la costa sur de Jalisco, Puebla, el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y el este de Chiapas.

En Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Campeche y Quintana Roo se pronostican rachas de hasta 60 kilómetros por hora.