La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de abril 2026. En esta ocasión, el cronograma arranca después de lo habitual y ya tiene fechas definidas para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, aunque habrá dos nuevos beneficios. El esquema de este cuarto mes del 2026 se organiza por terminación de DNI e incluye un nuevo aumento en los haberes junto con el pago de un bono especial quienes cobran la mínima. Como el esquema de marzo, inició el lunes 9, en esta liquidación de abril, habrá un atraso de un día. Esta demora se debe a que en abril el calendario inició el viernes 10. Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán durante la última semana del mes. En estos casos, el organismo agrupa dos terminaciones de DNI por día para completar el cronograma. El calendario mensual comenzará con las PNC, que se abonarán de la siguiente manera: Durante abril, las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 2,90%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Con esta actualización, el haber mínimo se fija en $ 380.319,31 y, con el bono de $ 70.000, el ingreso total alcanza los $450.319,31. Por el contrario, quienes perciban un haber mayor a $ 450.319,31 quedarán excluidos del refuerzo y no cobrarán el adicional. Desde ANSES aclararon que el bono se pagará únicamente a los titulares cuyo haber no supere los $ 450.319,31. En los casos en los que el ingreso sea superior a $ 380.319,31, el organismo liquidará un monto complementario hasta alcanzar ese tope. Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 380.319,31. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 450.319,31 de bolsillo en el cuarto mes del año. Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.559.188,14, marcando el techo de las liquidaciones para este período. El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 2,9% anunciada por ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 374.255,44 (cifra compuesta por el haber de $304.255,44 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 336.223,52 con el refuerzo incluido. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 450.319,31.