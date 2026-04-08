La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el calendario de pagos de abril verá un significativo adelanto para un grupo de pensionados y jubilados, a la vez que el Gobierno también liquidará los haberes con el aumento que llevó la mínima a $575.386 en marzo. El organismo previsional comenzó a liquidar el esquema de cobros durante la primera semana del año. Como los pagos se realizan en fechas diferentes y por categorías, se pueden ver cambios en los cobros de un mes a otro. Además, durante todo el primer semestre, habrá una suba del 12,5% en total. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del mes. El Gobierno santafesino informó que la fecha de inicio fue el miércoles 1 de abril. Por eso, como los pagos de marzo se iniciaron el lunes 2, hubo un adelanto de un día. Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ 575.386 desde el tercer mes del 2025. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en marzo habrá una suba del 2,1% que se suma a las de meses anteriores y tambien se conocieron los posteriores: Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas. Con el atraso confirmado, el esquema de cobros se efectuará de la siguiente manera: El aporte solidario es un mecanismo establecido por la nueva reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados. La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados. Inicialmente, el descuento impactará en los adultos mayores de los santafesinos que tengan más de tres jubilaciones mínimas. Es decir, quienes perciban un haber superior a $ 1.125.000 por mes. De todas formas, el aporte solidario será relativo a los haberes percibidos. Por lo tanto, todos los descuentos estarán vinculados al valor de las jubilaciones. Sin embargo, el Gobierno local anunció que desde el 2025, los jubilados con la mínima no pagan esta carga, mientras que desde septiembre de 2026 nadie más lo abonará. En Santa Fe, el acceso a la jubilación tiene condiciones específicas iguales para hombres y mujeres. Es importante conocer los requisitos y el procedimiento para iniciar el trámite con tiempo y evitar demoras.