Los trabajadores que hayan sido despedidos sin causa justa podrán tramitar la Prestación por Desempleo, haber que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por hasta 6 meses. Los montos varías según el tiempo de servicio y podrán ser de hasta $ 357.800. Cómo hacer el trámite y cuáles son los requisitos. El trámite podrá ser realizado por los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin causa justa, ya sea por la finalización del contrato o por causas externas. El beneficio podrá ser solicitado a su vez por trabajadores eventuales y de la construcción que hayan sido desvinculados sin motivo. El monto pagado se calcula sobre el salario mínimo y corresponde al 75% del mejor sueldo percibido durante los últimos seis meses previos a la desvinculación. Sin embargo, no podrá ser menor al 50% del piso salarial ni mayor al 100%. De esta manera, el mínimo será de $ 178.900 ni mayor a $ 357.800. La prestación se paga de 2 a 12 meses según la cantidad de tiempo trabajado. Sin embargo, quienes tengan más de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 meses. Se debe cumplir los siguientes requisitos según cada caso: ANSES gestionará la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para el cobro. De esta manera, los beneficiarios podrán retirar el dinero por ventanilla en una sucursal bancaria. Más adelante, se entregará una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos. En caso se perciba otro beneficio del organismo, se asignará la misma cuenta. En caso tener cuenta particular, se podrá solicitar al banco que la modifique como Cuenta de la Seguridad Social. Los trabajadores que tramiten la prestación por desempleo deberán hacerlo de forma presencial en una oficina de ANSES. Para el trámite online, se necesita Clave de la Seguridad Social. Se necesitará reunir la siguiente documentación: