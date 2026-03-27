El Gobierno avanza con el proceso de conversión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a las denominadas PNC por Discapacidad para Protección Social. En este marco, llevará adelante auditorías para revisar las prestaciones ya otorgadas. Según la Resolución 01/2026 publicada en el Boletín Oficial, la medida abarca todas las pensiones habilitadas antes del 22 de septiembre de 2025. El proceso será de oficio, es decir, no hay que hacer ningún trámite para que la misma sea revisada y convertida. Esta decisión no solo implica un cambio de registro, sino también una instancia de verificación y auditoría sobre los beneficiarios, para corroborar que le corresponda recibir la pensión o de lo contrario se procederá a la baja. Vale destacar que este proceso busca verificar que se cumplan los requisitos que regían al momento de dar la pensión, no incorporar nuevas condiciones. Para hacerlo, se evaluará la consistencia de la documentación y la información otorgada por los diferentes organismos. El Gobierno informó que la conversión tendrá varias etapas: El Gobierno anticipó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que fueron aprobadas en 2025 en el Congreso de la Nación. “El Gobierno anterior nos dejo un estado fundido sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos y a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, denunció Adorni, en conferencia de prensa. En esta línea, sostuvo que las leyes mencionadas vienen a traer una misma lógica de “repartir plata que no hay y forzarnos a emitir”. “Nos conducen a fundirnos solo en la pobreza”, apuntó. Por tales motivos, el Jefe de Gabinete de Ministros anticipó que “van a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regalo un certificado”.