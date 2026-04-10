Los jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES recibirán doble beneficio en abril: por un lado, un refuerzo directo en sus haberes y, por otro, un programa de descuentos que apunta a reducir los gastos cotidianos. La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello y forma parte de un paquete más amplio destinado a sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores. El Gobierno confirmó que las jubilaciones tendrán un incremento del 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. A esto se suma un bono extraordinario de hasta $ 70.000 para quienes perciban el haber mínimo. En el caso de quienes superan el haber mínimo, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar ese tope. Además del refuerzo en los ingresos, el Gobierno activó un programa que funciona como beneficio permanente: descuentos en supermercados y comercios de todo el país. Se trata de acuerdos con grandes cadenas y más de 7.000 puntos de venta, que permiten acceder a rebajas en productos de consumo básico como alimentos, limpieza y perfumería. Este esquema apunta a reducir el impacto de la inflación en gastos diarios, algo clave para los adultos mayores. Uno de los puntos más importantes es que no hace falta realizar trámites adicionales. El sistema funciona automáticamente: Según el calendario oficial, los pagos se adelantan y comienzan el viernes 10 de abril, tanto para jubilados como para pensiones no contributivas. Este grupo es el primero en cobrar: Este grupo cobra en la última semana del mes: