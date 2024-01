Un estudio científico asegura que soñar despierto puede mejorar la memoria

Una investigación sostiene que dejarse llevar por la imaginación y "soñar despierto" puede aumentar la plasticidad del cerebro, y en consecuencia, mejorar la memoria.

Por más que parezca que atente contra la productividad y la cotidianeidad misma, dejarse llevar por la fantasía a través de una ensoñación moderada puede tener una gran utilidad neurológica en términos retentivos y de aprendizaje.

Soñar despierto puede tener grandes beneficios. Foto: Archivo.

Soñar despierto: ¿cómo es el estudio científico sobre la ensoñación?

¿Quién no se quedó "colgado" alguna vez pensando en situaciones que se podrían haber dado o que ni siquiera estuvieron cerca de ocurrir? Esos lapsos de desconexión con la realidad en las que nos dejamos llevar a través de la imaginación se llaman ensoñación.

La función biológica de la ensoñación aún no está clara y la Clínica de la Universidad de Navarra la define como un "estado de conciencia, más o menos desconectado de la realidad, en el que el sujeto se deja llevar por una sucesión, casi siempre incoherente de imágenes y pensamientos dependientes de motivaciones afectivas, más que del pensamiento lógico".

El cerebro humano sigue siendo en gran parte una incógnita. Foto: Archivo.

Los estudios sobre el cerebro todavía no son suficientes para saber por completo la cantidad de fenómenos que ocurren en nuestras cabezas, por lo que cada hallazgo es una bocanada de aire fresco que puede correr los límites del humano, y en este caso, de su imaginación.

La revista británica de neurociencia Nature dio a conocer una investigación que se hizo sobre la actividad neuronal en periodos de ensoñación en los ratones, animal frecuentemente utilizado para la experimentación humana.

Científicos trabajan día a día para seguir descubriendo al cerebro humano. Foto: Pixabay.

En el trabajo científico se les mostró a los ratones dos imágenes y en el medio de ellas una pantalla vacía, y se registró la actividad cerebral con ese proceso repitiéndose varias veces.

Lo que se encontró en ese estudio fueron patrones neuronales específicos y la activación del hipocampo, área que ayuda en el proceso de memoria, además de la utilización de 7.000 neuronas en simultáneo.

Soñar despierto puede ser una clave en el aprendizaje. Foto: Pixabay.

Mientras estaba la pantalla en blanco, los cerebros de los ratones tenían una reacción que se asemejaba a la que tenían cuando estaban las imágenes. Sin embargo, los patrones de actividad neuronal contenían particularidades como reactivaciones transitorias específicas del estímulo, que podían estar acompañadas de ondas agudas en el hipocampo, según explica Nature.

De esta manera, el estudio sugiere -basándose en la actividad cerebral de los ratones- que los animales están soñando despiertos con un hecho reciente y que dichas percepciones podrían predecir cómo respondería el cerebro a una misma situación en el futuro.

Ciencia y salud: ¿cuáles son los beneficios de "soñar despierto"?

Si la investigación avanza y sus conclusiones pueden trasladarse a humanos, estos son los beneficios a nivel neurológico que tendría la ensoñación:

Consolidación de la memoria.





Formación de memorias a largo plazo.





Aprendizaje asociativo.

Por lo tanto, siempre que no sea un contratiempo, no sería un problema grave dejarse llevar por la imaginación y "soñar despierto", ya que además de tener posibles beneficios, es como dice la canción: "soñar no cuesta nada y no cuesta nada más que tiempo".