Adiós a las canas: un estudio científico asegura que se puede revertir y el pelo puede volver a su color original

La lucha contra las canas es inevitable. Sin embargo, el marcador del paso del tiempo, ese molesto cabello blanco en la cabeza de todos, podría tener fin.

Según un reciente estudio científico, se podría volver atrás con el envejecimiento capilar.

Si querés volver a lucir tu cabellera con el color natural que siempre te caracterizó, lee sobre esta investigación que arroja luz sobre la posibilidad de revertir este proceso natural que sufre el pelo: ¡adiós a las canas!

Chau, canas: se puede volver el tiempo atrás y recuperar tu color del pelo según la ciencia

Gracias a un estudio científico que se basó en la medicina biológica y celular, principalmente realizado en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que las canas no solo están ligadas al paso del tiempo. Es decir, ¡no están por envejecer!

El estrés determina cuándo comienzan las canas en el cuero cabelludo de una persona. (Fuente: Unsplash)

La decoloración o puesta en blanco de un pelo es producto del estrés que sufre cada persona a lo largo de su vida, no importa su edad. Por ello, biólogos estadounidenses, con ayuda de otros pares del Reino Unido y Alemania, encontraron cómo detectar este proceso.

Analizaron el pelo ya canoso de 14 personas de entre 9 y 65 años y mediante un proceso científico volvieron al pasado de este cabello para determinar cuánto creció y cuándo se produjo el verdadero punto de inflexión que lo convirtió en cana.

La investigación, publicada en eLife sugiere entonces que el proceso de encanecimiento puede tener un punto de inflexión y que, si este punto no se supera, el mecanismo podría revertirse.

El estrés es el principal causante de las canas. (Fuente: Unsplash)

Además, señalaron que las canas están vinculadas a ciertas proteínas relacionadas con las mitocondrias y el uso de energía, lo que sugiere que el metabolismo del cuerpo puede desempeñar un papel crucial en la pérdida de color del cabello.

En resumen, el estrés parece ser un factor desencadenante importante en la reversibilidad de las canas. El texto sugiere que el seguimiento de la pigmentación del cabello podría ser útil para evaluar la eficacia de tratamientos antiestrés o intervenciones destinadas a ralentizar el proceso de envejecimiento.



Por el momento, no encontraron aún cómo revertir científicamente el color de las canas a su color natural, pero sí determinaron que si se lleva una vida alejada del estrés no solo no deberían existir las canas en el cuero cabelludo, sino que podría revertirse el proceso que ya posiblemente habría comenzado en su cuerpo.