El mate tiene cada vez más variantes que buscan potenciar su sabor y aportar nuevos nutrientes sin modificar la esencia de una de las infusiones más consumidas del país.

Entre las opciones que ganaron popularidad aparece un ingrediente inesperado que cada vez es más incorporado por su aroma y sus propiedades.

Se trata de la ralladura de coco, un agregado sencillo que cambia el perfil del mate con un toque dulce y tropical, sin necesidad de incorporar azúcar. Además, especialistas en nutrición destacan que el coco contiene grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que pueden complementar una alimentación equilibrada .

Por qué cada vez más personas le agregan ralladura de coco al mate

El principal atractivo de este ingrediente es que modifica el sabor tradicional de la yerba sin taparlo por completo. El coco rallado aporta un aroma intenso y una dulzura natural que reduce el amargor característico del mate y hace que la infusión resulte más agradable para muchas personas.

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Nutricionistas también señalan que el coco, especialmente cuando es natural o ligeramente tostado, puede enriquecer la experiencia sensorial del mate gracias a su fragancia y textura. Por eso, se convirtió en una alternativa muy elegida por quienes buscan innovar sin abandonar esta costumbre.

Qué beneficios puede aportar el coco rallado al mate

Más allá del sabor, el coco rallado aporta nutrientes que pueden resultar beneficiosos dentro de una dieta variada.

Los principales beneficios

Aporta grasas saludables que funcionan como fuente de energía.

Contiene fibra dietética, que favorece la digestión y aumenta la sensación de saciedad.

Suma minerales como hierro, calcio, magnesio, potasio y selenio.

Posee compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Puede colaborar con el funcionamiento del sistema inmunológico.

Favorece una mejor salud digestiva y puede ayudar a reducir molestias leves relacionadas con la acidez.

Sus nutrientes también pueden contribuir al cuidado de la salud cardiovascular.

Los especialistas aclaran que estos beneficios corresponden al coco rallado y que se suman a los compuestos antioxidantes naturales que ya contiene la yerba mate, sin reemplazar una alimentación saludable.

Cómo incorporar ralladura de coco al mate de forma sencilla

No hace falta modificar la forma habitual de preparar el mate. Una de las opciones más prácticas consiste en espolvorear una cucharadita de coco rallado natural, sin azúcar, directamente sobre la yerba antes de comenzar a cebar.

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Otra posibilidad es mezclar el coco con la yerba dentro del paquete para distribuir mejor el aroma o incorporarlo al agua caliente durante algunos minutos antes de servir.