Los docentes de Santa Fe recibieron una nueva propuesta salarial por parte del Gobierno provincial en el marco de las negociaciones paritarias.

La oferta contempla un incremento del 15% para el segundo semestre de 2026, además de una suba acumulada cercana al 49% interanual, lo que llevaría el piso salarial de un maestro de grado sin antigüedad muy por encima del millón de pesos.

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva oferta salarial para los docentes

La propuesta fue presentada durante la reunión paritaria realizada en el Ministerio de Trabajo y, según explicaron las autoridades, busca mantener los salarios por encima de la inflación y reconocer la tarea que realizan docentes y directivos.

Los docentes de Santa Fe recibieron una nueva propuesta salarial por parte del Gobierno provincial en el marco de las negociaciones paritarias. (Foto: Gemini) Provincia de Santa Fe

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el incremento puede verificarse “recibo contra recibo”, al remarcar que los aumentos acordados anteriormente fueron cumplidos en su totalidad.

Además, indicaron que el porcentaje ofrecido para la segunda mitad del año ronda el 15%, lo que lleva el incremento promedio entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 al 49,01%.

Cuánto podrían cobrar los maestros si aceptan la propuesta

Uno de los principales puntos del ofrecimiento es el salario que alcanzará el cargo testigo de maestro de grado con jornada extendida (25 horas semanales) y sin antigüedad.

De aprobarse la oferta, ese docente pasará de cobrar $1.406.623 en julio a $1.517.481 en diciembre .

Uno por uno: los salarios previstos para fin de año

Maestro de grado (0 a 5 años de antigüedad): $1.517.481.

Maestro de grado (15 a 17 años): $1.696.223.

Maestro de grado (24 años o más): $1.949.995.

Maestro de Educación Inicial sin antigüedad: $1.344.784.

Profesor de secundaria con 10 a 12 años de antigüedad: $1.681.753.

Profesor de secundaria con 24 años o más de antigüedad: $1.980.528.

Directores y supervisores también recibirían un incremento adicional

La propuesta no solo contempla aumentos para los docentes frente al aula, sino también que se volvería a otorgar una mejora específica para el personal directivo y de supervisión, con el objetivo de fortalecer la jerarquización de esos cargos.

En ese sentido, un director con 120% de antigüedad podría percibir entre $2.453.559 y $3.182.354, según el cargo que desempeñe, mientras que un supervisor alcanzaría un sueldo de $3.771.173 en diciembre.

Ahora serán los gremios docentes quienes analizarán la oferta presentada por la Provincia y definirán en los próximos días si aceptan la propuesta salarial o continúan con la negociación paritaria.