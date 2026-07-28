Este martes, el Gobierno adjudicó la concesión de cuatro corredores viales por 20 años, durante los cuales distintas empresas privadas gestionarán los tramos a través del sistema de obra pública por peajes.

La novedad se oficializó en la Resolución 1149/2026 , publicada este martes 28 de julio en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Economía Luis Caputo.

Esto ocurre en el marco de la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal a cargo de la administración y el mantenimiento de miles de kilómetros de tramos de rutas y vías nacionales.

En esta ocasión, los tramos licitados corresponden a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones (RFC), que comprende más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

La medida forma parte del esquema de privatización total de la compañía estatal, dispuesto por la Ley Bases. La concesión se otorgará bajo la modalidad de obra pública por peaje, según dispone la norma, durante un período de 20 años.

Cuáles son los tramos y las empresas que operarán las rutas por 20 años

La Etapa II-B comprende cuatro tramos estratégicos, que quedaron adjudicados del siguiente modo:

Mediterráneo (RN 7 y 35, 672 km): Creditech S.A. - Plantel S.A.

Puntano (RN 8, 36, 193 y A-005, 720 km): Basaa S.A. - Cecosa S.A.

Portuario Sur (RN 9 y 188, 637 km): Creditech S.A. - Plantel S.A.

Portuario Norte (RN 9, 33 y A-008, 528 km): CPC S.A.

Fuente: Corredores Viales SA Fuente: Corredores Viales SA

El Tramo Mediterráneo comprende 672 kilómetros de las rutas nacionales 7 y 35. Creditech-Plantel se adjudicó la concesión con una tarifa de $ 1.989,67 sin IVA. El consorcio presentó la propuesta más conveniente entre diez oferentes.

El Tramo Puntano abarca 720 kilómetros en rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005. Basaa-Cecosa ganó con tarifa de $ 1.440,08 sin IVA. Nueve empresas presentaron propuestas para este sector estratégico de conectividad nacional.

El Tramo Portuario Sur suma 637 kilómetros de rutas nacionales 9 y 188. Creditech-Plantel ganó nuevamente con $ 1.256,03 sin IVA. Este corredor recibió siete propuestas de operadores privados.

Por último, CPC S.A. se adjudicó el Tramo Portuario Norte de 528 kilómetros en rutas 9, 33 y A-008. La empresa ofreció $ 1.856 sin IVA. Cinco consorcios compitieron por esta concesión del área metropolitana bonaerense.

Los cuatro tramos suman más de 2.500 kilómetros en puntos críticos de la red vial. Todos funcionarán bajo concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias.

La Comisión Evaluadora analizó todas las ofertas económicas tras la precalificación y concluyó que las adjudicaciones cumplían los requisitos y representaban opciones más convenientes para el interés público.

En total, 18 firmas presentaron 41 ofertas. La Comisión había descartado propuestas de Construcciones Electromecánicas del Oeste-Edmacar, Vial Agro y Rovial-Obring por incumplimiento de requisitos técnicos o económicos.

Los oferentes precalificados no ganadores incluyen Rovella Carranza-JCR, IEB Construcciones-Trading MRG, Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint y Luciano Construcciones. Todos presentaron propuestas competitivas en varios tramos.

El plan de Gobierno para privatizar las rutas nacionales a través de concesiones

Los concesionarios ejecutarán obras de reparación, ampliación, conservación y mantenimiento antes de aplicar cuadros tarifarios. El esquema incluye obligaciones de nuevas explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Vialidad Nacional supervisará cumplimiento contractual mediante control por resultados e indicadores de desempeño. De este modo, el Gobierno busca transferir gestión vial a operadores privados bajo competencia por tarifa de peaje. TelePASE y Free Flow permitirán el cobro electrónico sin barreras.

El Gobierno ya completó la Etapa I —741 kilómetros en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes— y tiene en marcha la Etapa II-A, con más de 1.800 kilómetros que incluyen el Tramo Pampa y los accesos sur del Área Metropolitana, y la Etapa II-B, con 2500 kilómetros de más de 10 rutas clave en el país.

La Etapa III, por su parte, sumará 3.900 kilómetros distribuidos en ocho tramos.