Confirmado y oficial | Docentes anunciaron una medida de fuerza y no habrá clases durante 24 horas tras el receso invernal

Miles de familias deberán reorganizar sus actividades luego de que se confirmara una nueva medida de fuerza docente que afectará el normal desarrollo de las clases en Argentina. El paro fue anunciado por cuatro de las cinco agrupaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en reclamo de mejoras salariales y en seguridad, y se extenderá durante 24 horas.

La decisión impactará en escuelas de la provincia de Buenos Aires y se producirá inmediatamente después del receso invernal.

En este contexto, estudiantes de distintos niveles educativos no tendrán actividad presencial durante la jornada alcanzada por la protesta.

La convocatoria surge en medio de reclamos vinculados a la actualización de haberes y a las condiciones laborales del sector.

Si bien las negociaciones paritarias continúan, los gremios que impulsan la medida sostienen que las propuestas recibidas hasta el momento resultan insuficientes frente al contexto económico.

Qué se sabe sobre el paro docente y quiénes serán afectados

La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas y afectará principalmente a establecimientos educativos públicos de la provincia el próximo martes 30 de junio .

El paro fue anunciado por cuatro de las cinco agrupaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). FUDB

Entre los principales reclamos de los docentes se encuentran:

Una recomposición salarial acorde a la inflación.

Actualización de ingresos básicos y complementarios.

Mejoras en las condiciones de trabajo.

Revisión de acuerdos paritarios vigentes.

La medida de fuerza fue resuelta por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). La quinta organización que integra el FUDB no se sumó a la medida de fuerza.

Qué puede pasar con las clases tras la medida de fuerza

Las autoridades educativas y los representantes gremiales mantienen abiertos distintos canales de diálogo para intentar alcanzar acuerdos que permitan destrabar el conflicto.

Sin embargo, los sindicatos advirtieron que podrían analizar nuevas acciones si no se presentan propuestas que contemplen los reclamos salariales planteados. En este sentido, el conflicto continúa en observación y no se descartan futuras medidas durante las próximas semanas.

Para las familias, la principal recomendación es mantenerse informadas a través de los canales oficiales de cada escuela y de las autoridades educativas provinciales, ya que allí se comunicarán posibles cambios, reprogramaciones de actividades o esquemas especiales de funcionamiento.

En conclusión, el paro docente confirmado para después del receso invernal volverá a impactar en el calendario escolar bonaerense y obligará a miles de estudiantes y familias a reorganizar su rutina durante una jornada sin clases.