Ni lavandina ni detergente: la manera ideal de sacar el sarro del inodoro y evitar la pérdida de presión en la descarga.

El sarro no solo afecta la estética del inodoro: también le come presión a la descarga.

Con el paso del tiempo, los depósitos calcáreos tapan los pequeños orificios ubicados debajo del borde de la taza, por donde el agua debería salir con fuerza en cada tirón de cadena.

Por qué el sarro le resta presión a la descarga

Esos orificios, conocidos como agujeros del reborde, son los que generan el efecto de arrastre que limpia y vacía el inodoro de forma pareja. Cuando se obstruyen con sarro, el agua sale de manera irregular, la descarga pierde fuerza y en muchos casos hay que tirar la cadena más de una vez.

Ni lavandina ni detergente: la manera ideal de sacar el sarro del inodoro y evitar la pérdida de presión en la descarga. Gemini.

El vinagre blanco disuelve ese depósito calcáreo gracias a su acidez, sin necesidad de productos químicos agresivos que puedan dañar la porcelana. El procedimiento es simple:

Verter una taza de vinagre blanco directamente por debajo del reborde, donde están los orificios.

Dejar actuar entre 8 y 10 horas , idealmente durante la noche, para que el ácido llegue a cada agujero.

A la mañana siguiente, frotar con un cepillo de cerdas duras y tirar la cadena para comprobar la mejora en la fuerza del agua.

Repetir el proceso una vez por semana si el agua de la zona es muy dura.

También mejora la limpieza estética

Además de recuperar la potencia de la descarga, el mismo tratamiento elimina las manchas amarillentas que el sarro deja en la porcelana visible.

Para esa parte estética, alcanza con rociar vinagre en toda la superficie interna , dejar actuar 15 minutos y frotar con el cepillo habitual antes del enjuague final.

La combinación de ambos pasos, reborde y superficie, deja el inodoro funcionando como recién instalado, sin gastar en productos adicionales.

Un dato clave para no confundir causas: si la pérdida de presión persiste después de limpiar los orificios del reborde, el problema puede estar en otro lugar, como una fuga de agua en el tanque o una válvula de llenado que no alcanza el nivel correcto.

En esos casos, el vinagre no va a resolver la falla, porque el origen no es la acumulación de sarro sino un desperfecto mecánico.

Antes de aplicar cualquier tratamiento, conviene revisar el nivel de agua dentro del tanque y confirmar que llegue hasta la marca indicada. Si el nivel es correcto y aun así la descarga sale débil, el sarro en el reborde es, en la gran mayoría de los casos, el responsable directo.